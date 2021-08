Robert Rodriguez a proposito di The Book of Boba Fett: “Vi lascerà a bocca aperta”

I fan di The Mandalorian hanno ricevuto una serie di prelibatezze extra mentre la seconda stagione dello show Disney + si concludeva. Non solo è apparso il Luke Skywalker di Mark Hamill, e non solo Boba Fett è tornato per il suo episodio speciale, ma la scena dei titoli di coda del finale ha annunciato che un nuovissimo spettacolo di Star Wars stava arrivando su Disney+: The Book of Boba Fett.

Poco è stato rivelato su The Book of Boba Fett da quel momento, anche se sappiamo che lo spettacolo è prodotto da Robert Rodriguez, che ha diretto l’episodio di Boba Fett di The Mandalorian, insieme a Jon Favreau e Dave Filoni che hanno anche prodotto questa nuova serie.

Sappiamo anche che Ming-Na Wen riprenderà il ruolo di Fennec Shand in The Book of Boba Fett, poiché la storia riprende da dove l’avevamo interrotta in The Mandalorian.

Con The Book of Boba Fett che uscirà su Disney + a dicembre di quest’anno, i ragazzi di Collider ha potuto chiedere a Rodriguez cosa possono aspettarsi i fan dalla sìmini-serie spin-off. Ovviamente il regista è rimasto a denti stretti riguardo la sua serie di Star Wars, anche se si è detto estremamente entusiasta che i fan vedano lo spettacolo.

“Non posso dire nulla al riguardo in questo momento, ma uscirà a dicembre. Aspettate di vedere cosa sta arrivando. Vi lascerà a bocca aperta. Questo è tutto quello che posso dire. Posso parlarne quanto voglio, perché so che è eccessivo. È decisamente eccessivo. Le persone saranno così entusiaste quando lo vedranno.”

Rodriguez ha poi parlato più in generale della rivoluzionaria tecnologia Stagecraft utilizzata per dare vita a spettacoli come The Mandalorian e The Book of Boba Fett, che consente ai registi di generare sfondi con effetti visivi in ​​tempo reale in modo che gli attori possano vedere l’ambiente digitale attorno a loro. Ma Rodriguez, che ha trascorso la sua carriera sostenendo il cinema digitale e sviluppandolo, ha spiegato perché probabilmente non userebbe questa tecnologia per un film.

“All’inizio ho pensato che forse avesse più senso per una serie perché potresti avere sfondi che potresti riutilizzare e luoghi in cui puoi tornare spesso, cosa che sarebbe impossibile raggiungere regolarmente in una serie. Non so se lo userei in un film in cui vengono girate solo scene una tantum. Durano solo un paio di minuti e poi non torni mai più in quel posto.”

Il regista di Sin City ha detto che preferisce lo schermo verde per i film, dove non deve decidere lo sfondo e l’ambiente VFX fino alla post-produzione.

“Ciò che è diverso nel Volume è che devi ancora occuparti degli effetti visivi. In una serie TV, puoi praticamente capire che avrai bisogno di queste determinate cose. In un film, mi piace di più lo schermo verde. Posso pensare a come sarà quel qualcosa più avanti. Posso iniziare ad allineare il primo piano con i bambini, 11 bambini in primo piano. Posso accenderlo su un set e poi comporlo in seguito.”

