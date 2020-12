Robert Rodriguez parla della sua esperienza nella direzione del Capitolo 14 di The Mandalorian

L’ultimo episodio di The Mandalorian continua la tendenza della serie dell’assumere registi di talento e fargli raccontare storie nuove e interessanti nella galassia lontana, lontana, e l’ultimo ad aver accettato la sfida è il talentuoso Robert Rodriguez.

Il regista di Sin City, Alita: Battle Angel, Planet Terror, Spy Kids, Desperado, From Dusk Till Dawn e altri cult ha fatto il suo debutto nel franchise di Star Wars con un episodio che ha riportato in auge un personaggio amato dai fan, ma dietro c’è molto più di quello che sapevamo e abbiamo quasi rischiato di non vedere questa fantastica puntata.

Secondo la recente intervista di Rodriguez con SFX Magazine, il produttore esecutivo Jon Favreau aveva piani diversi. Quando quelli fallirono, chiese a Rodriguez di intervenire e dirigere il “Capitolo 14”.

“Sono amico di Jon Favreau e aveva bisogno di un sostituto dell’ultimo minuto per un regista”, ha detto Rodriguez. “E così ho detto: ‘Certo, verrò a giocare nell’universo di Star Wars!’. Che sogno. Ed ha soddisfatto tutte le mie aspettative, e oltre, voglio dire, è stato così divertente, non potete immaginare cosa significhi camminare su un set che ha l’aspetto classico de L’Impero Colpisce Ancora. È subito dopo quell’era, subito dopo Il Ritorno dello Jedi. È quell’era. Quindi ti senti davvero come se fossi appena tornare nella tua infanzia. All’improvviso vai li e tocchi le cose, poi dic: ‘Questa è la cosa a cui Han Solo ha parlato quando ha sparato alla macchina e ha detto agli stormtrooper di non salire’. Ho pensato: ‘Wow, l’ho riconosciuto! È davvero un’esperienza strana ed esaltante essere nei set della tua infanzia. E arrivare a fare azione! È davvero fantastico… Il linguaggio visivo è così incorporato nelle nostre teste. È stato così divertente.”

Questa è la seconda collaborazione nell’ultimo anno tra Rodriguez e la star della serie Pedro Pascal; i due hanno anche lavorato insieme a We Can Be Heroes, che sarà presentato in anteprima su Netflix il 1° gennaio. Rodriguez ha parlato dell’opportunità di riunirsi con Pascal nella galassia di Star Wars.

“In realtà ho girato questo film prima di lavorare con lui in The Mandalorian”, ha detto Rodriguez. “Quindi sono stato sorpreso di andare sul set e sentire: ‘Ehi, anche tu sei qui!’. Quindi è divertente lavorare con lui. È stato fantastico nel film, è divertente lavorare con lui.”

