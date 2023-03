Robert Rodriguez torna a parlare di Machete Kills Again… In Space e del desiderio dei fan di vedere il film

Il franchise cinematografico di Machete è nato da un finto trailer inserito nel film che omaggiava i Double Feature Grindhouse/Planet Terror, ma poi Danny Trejo, apparso nel finto trailer, ha interpretato il personaggio del titolo in stile exploitation, che ha poi generato anche un sequel.

Il primo film di Machete è uscito nel 2010 e in esso, dopo essere stato incastrato e tradito dall’uomo che lo ha assunto per assassinare un senatore del Texas, Machete, un ex federale, lancia una brutale furia di vendetta contro il suo ex capo. Questo è stato seguito da un sequel nel 2013 intitolato Machete Kills, e quel film è finito con un altro finto trailer, uno ormai diventato celebre online, quello di “Machete Kills Again… In Space”.

Nonostante sia ovviamente un finto film, è molto che i fan del franchise chiadono di vederlo realizzato un giorno. Trejo ha 78 anni e anche lui vuole fare il film. Quando esce per fare apparizioni pubbliche, chiede ai suoi fan se sono ancora interessati a quel film, e sembra che lo siano.

Durante una recente intervista con Deadline, al regista Robert Rodriguez è stato chiesto di un possibile film Machete Kills Again… In Space e ha spiegato che devono fare un altro film per soddisfare i fan.

“Danny mi chiama sempre. Mi dice: ‘Filma, tutti vogliono Machete nello spazio!’. Poi riattacca e sbuffo. Lo so che lo vogliono, ecco perché ho messo un finto trailer in Machete 2. So che piace ma non so se funzionerebbe in un film di due ore. I fan non li soddisfi mai. Non li soddisfi proprio mai. Ma si, dobbiamo farne un altro ancora.”

Rodriguez ha continuato ammettendo che inizialmente non aveva intenzione di trasformare Machete in un lungometraggio, ma è stata la grande reazione dei fan che lo ha spinto a realizzarlo.

“Ci hanno infastidito per cinque anni: ‘Quando esce quel film?’. Ho detto che era un finto trailer, ma non ne volevano sapere. Quindi, abbiamo dovuto farlo. Non doveva essere un film. Il pubblico lo voleva e basta. Quindi glielo abbiamo dato. Perché quando qualcuno vuole qualcosa così tanto… non l’ho mai fatto con nessun film prima. E ora, tutti chiedono Machete nello spazio!. Non sono mai soddisfatti.”

Quindi, sembra che sia solo una questione di tempo prima che Rodriguez e Trejo si uniscano per realizzare Machete nello spazio, e se lo faranno, sono sicuro che sarà più ridicolmente folle dei primi due.

