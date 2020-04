Robin Hood: ufficializzato il remake live-action per Disney+

Ufficializzato il remake live-action del classico Robin Hood della Disney esclusivo per Disney+.

L’ondata di remake live-action dei grandi classici Disney sta fruttando alla celebre major miliardi di dollari, soprattutto dopo gli incredibili incassi di Aladdin e Il re leone (al netto del fatto che siano due dei film più brutti degli ultimi anni). Pertanto sembra ben lontano il giorno in cui la Disney cesserà di realizzare tali remake, ed infatti ecco che arriva la conferma della produzione del prossimo.

Il classico d’animazione che verrà rivisitato è il capolavoro del 1973 Robin Hood, per la regia di Wolfgang Reitherman, che rivisita la leggendaria storia di Robin Hood in chiave musicale e in un mondo popolato da animali antropomorfi. Un film indimenticabile sin dai titoli di testa con l’eterno Cantagallo.

Quello che sappiamo per ora riguardo al remake è che si tratterà di una versione live-action in CGI come fu per Il re leone di Jon Favreau, facendo presumere il mantenimento dei personaggi animali. Altro dettaglio estremamente interessante è che il film arriverà direttamente su Disney+, senza arrivare prima nei cinema. Una manovra non inedita in casa Disney, in quanto anche il remake live-action di Lily e il Vagabondo è esclusiva Disney+.

Non a caso la sceneggiatura del film sarà scritta da Kari Granlund, che ha anche scritto il già citato remake di Lily e il Vagabondo, e con Carlos Lopez Estrada alla regia; regista noto per video musicali, il che fa pensare che la componente canora della pellicola originale verrà mantenuta anche nel remake.

Che sia un bene o meno la realizzazione di questo remake ovviamente ancora non possiamo dirlo, ma quanto meno la Disney decidendo di mandare il film sulla propria piattaforma streaming eviterà di danneggiare il panorama cinematografico come è stato fatto con quelli precedenti. Il concetto è praticamente lo stesso che sta alla base della realizzazione dei sequel di Aladdin o Mulan destinati solo al mercato home-video.

Fonte: The Hollywood Reporter

Robin Hood è un film del 1973, per la regia di Wolfgang Reitherman, su una sceneggiatura di Ken Anderson, Frank Thomas, Julius Svendsen, Vance Gerry, Eric Cleworth e Dave Michener, con soggetto di Larry Clemmons e Ken Anderson basato sulla leggenda dell’iconico personaggio, e con Wolfgang Reitherman come produttore.

La colonna sonora è composta da George Bruns.

Nel cast Roger Miller (Cantagallo), Peter Ustinov (Principe Giovanni / Re Riccardo), Brian Bedford (Robin Hood) e Phil Harris (Little John).

