Robin’s Wish: online il primo trailer per il documentario su Robin Williams

Online il primo trailer per Robin’s Wish: documentario sulla vita e carriera di Robin Williams.

Quando sei anni fa morì Robin Williams fu semplicemente strano per me. Ero piccolo, ero tutt’altro che vicino ad un certo tipo di cinema e conoscevo Williams solo per quelle che di certo non sono proprio le sue migliori perfomance (ovvero Una notte al museo e simili). Tuttavia il pensiero che una persona legata a gioia e risate si fosse suicidata fu per me alinenante, e per questo mi lasciò non poca malinconia nell’animo.

Ma aldilà di quella che fu la mia esperienza personale, il cinema perse uno dei migliori attori degli ultimi anni e, per omaggiare uno dei più grandi talenti comici e drammatici che il grande schermo e il teatro abbiano mai conosciuto, è in arrivo un documentario che racconta vita e carriera di Robin Williams.

Robin’s Wish (tradotto in Il desiderio di Robin) è il titolo del documentario in questione, diretto da Tylor Norwood che comprende interviste fatte a Susan Schneider (vedova di Williams), Shawn Levy (regista della trilogia di Una notte al museo), John R. Montgomery e David E. Kelley.

Il toccante documentario verrà rilasciaro in VOD il 1° settembre, del quale potete vedere il primo trailer qui sotto.

Qui trovate invece il primo poster ufficiale.

