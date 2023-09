RoboCop, incredibile retroscena! Neill Blomkamp svela il film cancellato, le sue idee sono pazzesche!

Il talentuoso regista Neill Blomkamp, noto per opere come “District 9” e “Elysium,” è attualmente sul punto di farci sognare al cinema con “Gran Turismo,”. Ma il suo passato nel mondo del cinema ci riserva delle sorprese legate a due celebri franchise: Alien e RoboCop. Due progetti destinati a cambiare il corso della storia cinematografica, ma per motivi diversi, purtroppo, mai giunti alla luce.

Se da un lato il suo ambizioso progetto di Alien RoboCop si è trovato immerso in un vortice di incertezza. Amazon infatti, ha acquisito la MGM.

Durante un’appassionante intervista con JoBlo, nel corso della promozione di “Gran Turismo,” Blomkamp ha finalmente svelato i dettagli della sua visione per il progetto di RoboCop, che sarebbe stato un seguito diretto dell’iconico film di Paul Verhoeven. L’eclettico regista aveva una missione chiara: ricreare lo stile di Verhoeven in modo impeccabile.

Egli doveva sembrare che il nuovo capitolo fosse stato girato il giorno successivo all’originale. Come se la città di Detroit si fosse svegliata un martedì mattina dopo il tragico destino di Dick Jones. Una promessa di continuità nel medesimo stile viscerale e avvincente.

RoboCop: il capolavoro intramontabile che ha scritto una pagina indelebile nella storia del cinema

Tra le pieghe oscure e futuristiche dell’universo cinematografico, un titano metallico emerse dalla nebbia urbana, portando con sé una potente allegoria sulla legge e l’ordine, dando vita a uno dei più grandi capolavori del terrore di tutti i tempi: “RoboCop.”

Questo monumento della cinematografia, creato sotto la magistrale regia di Paul Verhoeven, ha gettato le basi per una saga iconica. La storia del poliziotto Alex Murphy, riportato in vita come un implacabile cyborg, ha catturato l’immaginazione di spettatori di tutto il mondo, offrendo una visione distopica e provocatoria del futuro. Una pellicola che ha sfidato il tempo e le convenzioni, lasciando un’impronta indelebile nei cuori dei cinefili, che continuano ad ammirarla con reverenza. RoboCop è più di un semplice film; è una pietra miliare del cinema moderno, un’icona che continua a ispirare generazioni con la sua potente fusione di azione, satira sociale e puro terrore. Un’opera che rimarrà incisa nei libri di storia del cinema per l’eternità.