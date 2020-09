RoboCop: MGM starebbe lavorando a una serie prequel sull’ascesa della Omni Consumer Products

Dalla sua uscita nel 1987, “RoboCop” è diventato uno di quei franchise che si rifiuta di finire perché così tante persone amano così tanto l’originale. Dopo un sequel piuttosto buono e uno terribile nei primi anni ’90, due serie animate, due serie live action, innumerevoli apparizioni in fumetti e videogiochi e un riavvio così così del 2014, i progetti di RoboCop continuano ad arrivare.

L’ultimo è “RoboCop Returns”, un sequel diretto del film originale basato in parte su una sceneggiatura del 1988 scritta dagli scrittori originali Ed Neumeier e Michael Miner. Il film ha avuto il via libera ei fan di tutto il mondo erano entusiasti quando il regista Neill Blomkamp (“District 9”, “Chappie”) ha firmato per la regia. Ma dopo un po’ di lavoro di sviluppo, Blomkamp improvvisamente ha abbandonato il progetto.

I fan di “RoboCop” hanno avuto a malapena il tempo di prendere fiato prima che il regista australiano Abe Forsythe salisse a bordo pochi mesi dopo, e da allora si è impegnato ad adattare la sceneggiatura, usando le ossa dell’idea del 1988 ma incorporando idee sia di Blomkamp che sue, oltre che di Neumeier, che produrrà.

Quando gli è stato recentemente chiesto della sua vita, dei suoi tempi e della sua carriera, ha lanciato un’emozionante bomba su un progetto completamente diverso, una serie TV adiacente a RoboCop sull’ascesa di Omni Consumer Products e Dick Jones, il viscido presidente interpretato in modo così brillante da Ronny Cox nel film originale.

A quanto pare, stando alle informazioni estrapolate da noi dall’intervista, Neumeier ci sta lavorando con la MGM, e la serie presenta tutti i vari dettagli che hanno reso grande RoboCop, tranne RoboCop. Sta lavorando con due scrittori, Dave Parkin e Rob Gibbs, che hanno accettato l’idea, e con un suo amico produttore televisivo. La prima volta che ha sentito parlare del progetto ha capito che era un’idea interessante.

La domanda comunque rimane, su fatto se verrà o meno rispettato il tono dato al film del genio del cinema, Paul Verhoeven, e a quanto pare c’è l’idea di creare una storia su affari e forze dell’ordine nella città di Detroit un minuto e mezzo nel futuro, cosa che potrebbe permettere di inserire ogni sorta di storie su affari e tecnologia, Silicon Valley, società, serpenti in giacca e cravatta, poliziotti corrotti, tutto il resto. È un meraviglioso ricco arazzo. Pensano sia interessante e divertente lavorare con una versione più giovane del Dick Jones che incontriamo in RoboCop, dopotutto li è un predatore aziendale attualizzato [in movimento] ma nessuno inizia necessariamente essendo un cattivo. Quindi parlerà dell’evoluzione di Richard Jones in Dick Jones, la storia di OCP e come il mondo si muove verso il futuro, come si comporta il mondo aziendale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...