Rocco Siffredi: svelate le nuove foto hot sul set di “Supersex”!

Preparatevi a un’esplosione di passione e adrenalina, perché Netflix ha appena rilasciato delle immagini mozzafiato della tanto attesa serie “Supersex”! Questo show, incentrato sulla vita del leggendario Rocco Siffredi, interpretato magistralmente da Alessandro Borghi, promette di scuotere il mondo dello streaming.

In “Supersex”, ci immergeremo profondamente nell’anima dell’icona del cinema per adulti, esplorando ogni aspetto della sua incredibile vita, dall’infanzia fino alla sua scalata nel mondo della pornografia. Sarà un viaggio emozionante attraverso la sua famiglia, le sue radici, e il tormentato rapporto con l’amore, fino a quando ha deciso di intraprendere la sua audace strada nel cinema per adulti.

Ma non è tutto! Le nuove immagini rilasciate da Netflix ci offrono anche un’anteprima dei personaggi che incontreremo nella serie, tra cui l’iconica Moana Pozzi, interpretata da Gaia Messerklinger. E questa è solo l’inizio di un’avventura che ci porterà nei recessi più oscuri e affascinanti del mondo di Rocco Siffredi.

“Supersex” è una serie esplosiva composta da sette episodi, creata e scritta dalla brillante Francesca Manieri (che ha firmato successi come “We Are Who We Are” e “L’Immensità”). La regia di questa opera d’arte televisiva è stata affidata a un trio di talenti eccezionali: Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni. Questo progetto di grande impatto è prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay.

Ma veniamo al cuore di “Supersex”: il cast. Alessandro Borghi brilla nel ruolo di Rocco Siffredi, mentre Jasmine Trinca sarà la magnifica Lucia. A completare questo incredibile ensemble ci sono Adriana Giannini come Tommaso, Enrico Borello nel ruolo di Gabriele, Vincenzo Nemolato come Riccardo Schicchi, e la straordinaria Gaia Messerklinger nel ruolo di Moana Pozzi. La lista continua con Jade Pedri, Linda Caridi e Saul Nanni, ognuno portando il proprio talento alla storia di Rocco Siffredi.

E ora la notizia più attesa: “Supersex” arriverà prossimamente su Netflix in ben 190 Paesi nel corso del 2023. Preparatevi a una tempesta di emozioni e a un viaggio senza ritorno nell’universo di Rocco Siffredi!

Da pornostar al piccolo schermo: La carriera televisiva di Rocco Siffredi

Oltre alla sua leggendaria carriera nel mondo del cinema per adulti, Rocco Siffredi ha fatto incursioni nel piccolo schermo che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. Il suo magnetismo e la sua presenza scenica unici non potevano passare inosservati nemmeno davanti alle telecamere televisive.

Siffredi ha fatto numerose comparse in programmi televisivi, dimostrando di essere un vero camaleonte dell’intrattenimento. Le sue apparizioni spaziavano dai talk show alle commedie, dove dimostrava il suo carisma contagioso. Indimenticabile il suo ruolo in un celebre spot di patatine. Questo affascinante attore ha dimostrato che il suo talento va ben oltre il mondo per adulti, lasciando il segno anche nel cuore degli spettatori televisivi. La sua versatilità e la sua carriera variegata sono testimonianza del suo straordinario talento.