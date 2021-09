Roger Michell: ci lascia il regista di Notting Hill all’età di 65 anni

Roger Michell, il regista di film come Notting Hill, Venus e My Cousin Rachel, è morto mercoledì, come ha detto il suo addetto stampa alla UK Press Association. Aveva 65 anni.

La dichiarazione del suo addetto stampa all’agenzia recita: “È con grande tristezza che la famiglia di Roger Michell, regista, scrittore e padre di Harry, Rosie, Maggie e Sparrow, annuncia la sua morte all’età di 65 anni il 22 settembre”.

Nato in Sud Africa, Michell ha avuto una carriera di successo in teatro, con esperienze al Royal Court Theatre del Regno Unito, alla Royal Shakespeare Company, di cui è stato direttore, e al National Theatre, tra gli altri. Per la TV ha realizzato la miniserie Downtown Lagos (1992), seguita dall’acclamato adattamento di The Buddha of Suburbia di Hanif Kureishi (1993).

Michell ha fatto il suo debutto alla regia cinematografica con My Night with Reg (1997), dove un gruppo di uomini gay inglesi trascorre una notte di ricordi dopo che uno dei loro amici muore di AIDS.

La commedia romantica Notting Hill (1999), scritta da Richard Curtis e interpretata da Julia Roberts e Hugh Grant, è stata un successo mondiale e ha reso Michell un regista molto richiesto a Hollywood. È seguito il thriller Changing Lanes (2002), con Ben Affleck e Samuel L. Jackson, così come The Mother (2003), che ha visto Michell riunirsi a Kureishi.

