Rogue: Megan Fox parla di come ha dovuto seppellire la propria fragilità per la parte di Samantha

Dal regista MJ Bassett, il thriller d’azione Rogue segue la mercenaria indurita dalla battaglia Samantha O’Hara (Megan Fox) e la sua squadra di soldati in una missione altamente pericolosa per salvare gli ostaggi dai loro rapitori terroristi nella remota Africa.

Quando tutto comincia ad andare storto, devono pensare e agire velocemente per sopravvivere, mentre affrontano il sanguinoso insieme degli uomini che li inseguono e un’orda di leoni violentemente arrabbiati che incontrano inaspettatamente.

Durante questa intervista telefonica individuale con Collider, Megan Fox ha parlato del motivo per cui è stata attratta da questo progetto, ovvero il diventare una credibile eroina d’azione, l’abilità dello sceneggiatore / regista MJ Bassett nelle sequenze d’azione, così intense, e com’è stato rinfrescante il fatto di non aver dovuto inserire una storia d’amore in questa storia.

“Mi piaceva che avesse un messaggio ambientalista, e avevo paura di farlo”, ha detto Megan Fox a proposito di cosa l’ha attirata al progetto. “Semplicemente non avevo la sicurezza di dovermi impegnare davvero a interpretare qualcuno che aveva prestato servizio nell’esercito. Sono cresciuta praticando sport e cose del genere quando ero una bambina, ma non mi sentivo convincente come questo personaggio, il che mi ha spaventato ed era il motivo per cui volevo farlo. Sapevo che dovevo farcela e provare a farlo comunque, gettare la cautela al vento e vedere cosa sarebbe successo. E poi, il terzo aspetto era il fatto che sarebbe stato girato in Africa. Ho da sempre avuto una vera attrazione per quel luogo e sapevo che dovevo andarci, per qualche motivo.”

La chiave più importante per essere un’eroina d’azione femminile è la credibilità, quindi cosa voleva portare Megan Fox al suo personaggio per renderla credibile e sentirti credibile?

“Per me, molto di questo aveva a che fare con il tentativo di abbassare il tono e le ottave della mia voce, e poi anche il linguaggio del corpo, e mettermi a mio agio con le armi e l’attrezzatura. Quando indossi le piastre toraciche e il giubbotto, e sei carico di pistole, questo cambia il modo in cui cammini e come ti muovi, quindi è stato davvero utile per me impararlo. E poi, l’altra cosa su cui MJ [Bassett] e io abbiamo dovuto lavorare molto è che in realtà sono davvero vulnerabile, ed è davvero facile per me essere vulnerabile davanti alla telecamera. Anche quando partecipai a Jennifer’s Body, ci sono state tante scene in cui si può vedere la mia fragilità. Quell’emozione è molto facile per me, quindi abbiamo dovuto seppellirla perché non voleva vederla in questo personaggio. Voleva vedere qualcuno che fosse più indurito, e questo è stato un vero sforzo per me. Anche dopo tutto quello che ho vissuto, sono ancora così sensibile e così aperta. È stato piuttosto impegnativo.”

In ultimo, in quanto attrice che lavora in questo settore da un po’ di tempo, Megan Fox si è detta sollevata dal fatto di poter interpretare una spacca culi senza dover essere sessualizzata.

“Questo è interessante perché di solito c’è almeno una storia parallela come una storia d’amore, e lei non ce l’ha affatto, cosa che ho davvero apprezzato. Non credo che avrebbe funzionato. È stato fantastico non averla tra i piedi. Questo è solo un film su queste persone che vanno in missione e poi cercano di sopravvivere con ciò che succede. È stato un sollievo. Anche quelle scene sono facili da fare per me, è facile avere chimica con un altro attore in quel modo. Quella era un’altra cosa che dovevamo combattere perché è qualcosa che mi viene in mente molto facilmente visto che l’ho fatto per così tanto tempo e così spesso. Anche in scene che non dovrebbero essere romantiche o dove non dovrebbe esserci una connessione, riesco a trovare una connessione con l’altro attore perché li ammiro, e ammiro quello che sta succedendo nella scena. E MJ ha detto: ‘No, non voglio che tu sia gentile, per niente. Non voglio vedere la tua ammirazione. Voglio che tu sia fredda. Voglio che tu stia chiusa’. Ha davvero lavorato molto con me su questo.”

