Rogue One: Gary Whitta descrive una scena alternativa con Darth Vader

Una parte importante e spesso trascurata della sceneggiatura è il processo di riduzione e taglio del tuo lavoro, rimozione o remix delle scene che ami per servire meglio la storia del film.

È un processo difficile e frustrante per gli scrittori ed è particolarmente importante quando si lavora su film in franchise. Qualsiasi sceneggiatura di un film in qualcosa come Star Wars o il Marvel Cinematic Universe attraversa davvero tante iterazioni diverse prima di ottenere l’approvazione da tutte le persone giuste, il che richiede un numero di riscritture lungo il percorso.

Ovviamente, questo porta ad alcune fantastiche idee per delle scene lasciate fuori dalla sceneggiatura finale. Rogue One: A Star Wars Story ha una scena del genere.

Il co-sceneggiatore di Rogue One, Gary Whitta, ha trascorso un po’ di tempo a rispondere alle domande dei fan su Twitter lunedì sera, e uno dei suoi follower ha continuato a chiedergli se avesse dovuto tagliare delle scene folli dalla sua sceneggiatura per il film. Whitta ha quindi rivelato che la sua versione originale presentava una scena in cui Darth Vader scendeva in campo con un gruppo di soldati sulle spiagge di Scarif.

“Le truppe ribelli si erano asserragliate attorno alla torre di comunicazione imperiale su Scarif, gli Stormtrooper non riescono a aprire un varco per raggiungere Jyn che sta cominciando a trasmettere i piani”, spiega Whitta. “Vader dice: ‘portatemi su quella spiaggia’. Ne segue una carneficina. Alla fine, però, hai visto qualcosa del genere nella scena del corridoio.”

Qui sotto il tweet:

Rebel ground troops bunkered in around the Imperial comms tower on Scarif, stormtroopers can’t break through to get to Jyn who’s on her way to transmit plans. Vader says “put me on that beach.” Carnage ensues. You ended up seeing something like that in the corridor scene though. https://t.co/vvQKGPSgDr — Gary Whitta (@garywhitta) January 21, 2020

Naturalmente, come dice Whitta nel tweet, alla fine abbiamo visto una versione della scena nel taglio finale di Rogue One, anche se non era così grande. Alla fine del film, Vader uccide un intero gruppo di ribelli in un corridoio. I soldati sono intrappolati e stanno cercando di far arrivare i piani per la Morte Nera ai leader ribelli quando Vader li rintraccia. Macella ognuno di quei soldati, anche se alla fine riescono a trasmettere i piani a qualcun altro prima che Vader possa metterci le mani sopra.

Quella scena finale è rimasta una delle più memorabili dell’intero film, dato che ha dato a Darth Vader una grande opportunità di mostrare la sua brutalità. Alcuni fan sostengono che la sequenza di Rogue One è una delle migliori in assoluto riguardo Darth Vader.

