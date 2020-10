Rogue One: la tanica di bacta di Darth Vader in un concept art

Rogue One è uno dei migliori film di Star Wars in assoluto per tutta una serie di motivi. Per essere un war movie puro, per mostrare la guerra tra Impero e Ribellione in una scala di grigi molto confusa, ma soprattutto per avere Darth Vader come personaggio.

Ragazzi, c’è davvero poco da fare. Se un prodotto a tema Star Wars ha Vader che fa anche solo un cameo ci guadagna. E Rogue One ci guadagna alla grande, se consideriamo la bravura di Gareth Edwards come regista.

Infatti nonostante Vader appaia in appena due scene del film queste sono tra le più ricordate dal pubblico. In particolare è stato molto intrigante vedere il celebre personaggio completamente spoglio dell’armatura mentre era immerso in una tanica di bacta per guarire al meglio le ustioni che coprono tutto il corpo.

Leggi anche: descrizione alternativa di una scena con Darth Vader in Rogue One

Ovviamente per rendere queste scene memorabili, tenendo conto del tipo di personaggio che è Vader, la costruzione visiva è un elemento a dir poco essenziale. Infatti, oggi vi riportiamo un interessante concept art che mostra una versione alternativa della tanica di bacta, e della stanza che la contiene, usata dal Signore dei Sith per curarsi.

Fonte: ScreenRant

Rogue One: A Star Wars Story è un film del 2016, diretto da Gareth Edwards, su una sceneggiatura di Chris Weitz e Tony Gilroy, con soggetto di Gary Whitta e John Knoll, e con Kathleen Kennedy, Allison Shearmur e Simon Emanuel come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, con montaggio di Jabez Olssen, John Gilroy e Colin Goudie, mentre la colonna sonora è stata composta da Michael Giacchino.

Nel cast Felicity Jones (Jyn Erso), Diego Luna (Cassian Andor), Ben Mendelsohn (Orson Krennic), Donnie Yen (Chirrut Îmwe), Mads Mikkelsen (Galen Erso), Alan Tudyk (K-2SO), Riz Ahmed (Bodhi Rook), Jiang Wen (Baze Malbus) e Forest Whitaker (Saw Gerrera).

Il film è stato candidato agli Oscar 2017 per i miglior effetti speciali e il miglior sonoro.

