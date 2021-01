Roku renderà tutti gli show di Quibi disponibili per lo streaming gratuito

L’esperimento in streaming di Quibi non è durato a lungo, un fatto che ha colpito più duramente i creatori di contenuti originali dello streamer. Gli scrittori, le star e i creatori degli spettacoli originali su Quibi non avevano nulla a che fare con il suo modello di business fallimentare, ma il loro contenuti hanno perso rapidamente la sua casa per sempre. Molti fan della TV là fuori si sono chiesti spesso se tutto il lavoro svolto negli spettacoli di Quibi avrebbe mai visto la luce altrove. Fortunatamente, Roku è arrivato con una soluzione.

Roku ha stretto un accordo con Quibi per acquisire i diritti di streaming per la sua libreria di contenuti. Più di 75 spettacoli diversi, inclusi alcuni che non hanno mai avuto la possibilità di debuttare sulla piattaforma prima della sua chiusura, verranno aggiunti a The Roku Channel sui dispositivi Roku. Gli spettacoli arriveranno su Roku nel 2021 e saranno tutti resi disponibili per lo streaming gratuitamente.

“Riteniamo che questo accordo rappresenti un grande valore”, ha detto a Variety il vicepresidente della programmazione di Roku, Rob Holmes. “Fondamentalmente, pensiamo che Quibi abbia creato contenuti fantastici e di alta qualità. È una proposta di grande valore per i nostri utenti dal modello SVOD di Quibi a un modello supportato da pubblicità, e questo tipo di contenuto nuovo e originale di solito non è disponibile gratuitamente.”

Gli spettacoli esistenti in arrivo su Roku da Quibi includono Reno 911, Most Dangerous Game e Flipped. Il roster includerà anche nuovi spettacoli, come After Dark di Steven Spielberg.

“Le menti più creative e fantasiose di Hollywood hanno creato contenuti rivoluzionari per Quibi che hanno superato le nostre aspettative”, ha dichiarato il fondatore di Quibi, Jeffrey Katzenberg. “Siamo entusiasti che queste storie, dal surreale al sublime, abbiano trovato una nuova casa su il canale Roku.”

Veena Sud, che ha scritto, creato e diretto la serie originale di Quibi The Stranger, è entusiasta del passaggio a Roku dopo la morte di Quibi. Questo darà alla serie la possibilità di essere vista da milioni di persone che probabilmente non l’hanno potuta vedere.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...