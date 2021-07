Roland Emmerich dice che spera di realizzare un Independence Day 3 per Disney +.

Independence Day segue la battaglia dell’umanità contro un’invasione aliena ostile, ed al suo debutto presentava effetti speciali all’avanguardia che sono rimasto nell’immaginario collettivo della cultura pop. Che lo si voglia ammettere o meno, Independence Day è un cult movie.

Emmerich ha scritto il film insieme a Dean Devlin, e posto nel cast Jeff Goldblum, Bill Pullman, Vivica A. Fox e Will Smith nel suo ruolo di protagonisti. Il film è uscito nel luglio del 1996 ed è diventato il film con il maggior incasso dell’anno. Tuttavia, nonostante tutto il successo del film, ci sono voluti 20 anni prima che un sequel si manifestasse.

Independence Day: Rigenerazione è stato rilasciato nel 2016 con Emmerich ancora una volta dietro la macchina da presa. Pullman, Goldblum e Fox hanno ripreso i loro ruoli per il sequel, ma Smith ha deciso di non tornare. Il personaggio di Smith è stato ucciso fuori scena, e la sua unica apparizione è in una fotografia sul muro. La trama del film ha seguito l’umanità mentre si trova ancora una volta in una lotta contro un’invasione aliena apparentemente insormontabile.

Rigenerazione ha avuto scarsi risultati al botteghino, con critica e pubblico lo hanno ugualmente odiato per la maggiorparte, ma non tutti. Un terzo film era già stato pianificato quando Independence Day: Rigenerazione è stato rilasciato, ma data la sua ricezione, tutti i piani futuri sono stati annullati. Tuttavia, dopo che la Disney ha acquisito la 20th Century Fox nel 2019, i diritti cinematografici per Independence Day si sono trovati in una nuova casa.

Parlando con Comicbook, Emmerich ha discusso dei suoi piani per Independence Day 3. Il terzo film avrebbe visto Goldblum e il dottor Okun di Brent Spiner tornare per una storia che sarebbe stata un cambiamento unico per il franchise.

Emmerich sembrava anche entusiasta dell’opportunità che Disney+ potrebbe offrire a Independence Day la conclusione che lui sperava, magari con un altro film o una continuazione in un serial. Mentre esprime la sua passione per il progetto, nota anche che sarebbe contento se un altro regista accettasse il progetto.

“Ora hanno un servizio di streaming e hanno bisogno di un prodotto. Mi piacerebbe fare forse un terzo film, o uno show televisivo, per continuare la storia. Quando abbiamo fatto Independence Day: Rigenerazione, avevamo già anche la terza parte. E in realtà, la terza parte ha molto più a che fare con la prima parte, perché abbiamo imparato, più o meno, che là fuori ci sono molti rifugiati e vivono su un pianeta. Gli alieni arrivano su quel pianeta perché, un po’ come i terrestri, l’hanno scoperto telepaticamente. Sono tutti umani [umanoidi], ma in forme diverse. Quindi avremmo visto il ritorno di Brent Spiner e Jeff Goldblum, con tutte queste persone di forme diverse, il che sarebbe stato davvero grande. Vedremo cosa succederà.

Non importa, chiunque lo faccia sarò eccitato, perché era un po’ come… questo film da solo mi ha anche dato tanta libertà. Ho ottenuto il potere di avere sempre l’ultima parola sul taglio con quel film. Faccio come voglio. E ora, anche quando sono alla produzione dei miei film, non li faccio più in studio, me ne sono procurato uno mio. Capite cosa intendo? In una forma molto piccola, certo, ma è mio.

Mi sento molto eccitato all’idea, perché è stata la mia prima incursione nel cinema. E’ per questo che sia Stargate che Independence Day sono film fondamentali per me. Hanno dato le fondamenta per tutto quello che ho fatto dopo.”