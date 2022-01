Roland Emmerich rivela un segreto circa Godzilla ed il fatto che inizialmente non voleva girarlo

A seconda della persona con cui parli, Godzilla del 1998 è considerato il peggior film di Godzilla mai realizzato, oppure piacevole, ma mai un capolavoro.

Il tentativo americano di dare una reinterpretazione all’immensamente popolare kaiju giapponese non è andato esattamente bene, risultando in un pasticcio dall’alto verso il basso che non ha reso felice nessuno, men che meno il suo stesso regista. Roland Emmerich non è estraneo al genere del disaster movie, anche nel 1998, quando stava appena uscendo dal travolgente successo di Independence Day. Almeno in apparenza, sembrava una scelta naturale per la trasposizione americana di Godzilla.

In vista dell’imminente uscita di Moonfall, Emmerich ha fatto un giro pesca e si è tolto un sassolino nella scarpa quando ha parlato di Godzilla.

Con THR, Emmerich ha ricordato le sue esperienze nella realizzazione di Godzilla ed ha rivelato una curiosità esilarante sulla produzione che spiega uno degli elementi più controversi dell’intero film. Ovviamente, stiamo parlando della bizzarra decisione di ridisegnare l’iconico kaiju in una sorta di rettile magro e snello che a malapena somigliava al big guy made in Japan. A quanto pare, c’è un’ottima ragione per questo, e fa piacere sentirla direttamente dalle labbra di Emmerich.

Come molte delle più grandi storie del settore, è iniziato con una persona che ha fatto un’offerta che pensava sarebbe stata rifiutata, ma alla fine non lo è stata per qualche ragione inspiegabile. Il risultato finale? Godzilla del 1998, ovviamente.

Qualsiasi aspirante regista sarebbe fortunato a godere della stessa carriera che Roland Emmerich ha avuto. È stato responsabile di film con immagini molto potenti, che resistono attualmente alla prova del tempo, ha mantenuto il controllo e la proprietà sul proprio lavoro (anche con Moonfall ha avuto il 50% del controllo creativo), ed è uno dei pochi a Hollywood che può dire la sua in libertà, su tutto ciò che vuole, mentre promuove il suo nuovo film.

Nell’intervista Emmerich ha fatto un viaggio nella memoria e ha parlato di Godzilla, un’esperienza che tanti probabilmente preferirebbe dimenticare se fossimo nei suoi panni. Alla domanda sul film sugli asteroidi che intendeva fare dopo Independence Day ha risposto “Non volevo fare Godzilla”.

“Non volevo fare Godzilla. Ma mi hanno proposto un’accordo davvero inaudito. Ho detto: ‘OK, però lo faremo diverso. Non farò Godzilla dalla pancia grossa. Voglio farlo come una lucertola’. Pensavo che quest’affermazione avrebbe convinto tutti che questo film non lo dovevo fare, ma Il proprietario di Godzilla, la Toho, ribatté: ‘Oh, lo chiameremo il nuovo Godzilla, il Godzilla di Hollywood. Così noi potremmo ancora fare il nostro grasso Godzilla’. Toho ha quindi continuato a girare film su Godzilla con il suo look classico, mentre il nostro era più snello e veloce. Al che ho detto: ‘merda!’. In quel periodo stavo lavorando duramente al mio film sulle meteore, che era appena stato spazzato via da Godzilla e poi, all’improvviso, è arrivato Michael Bay e l’ha fatto per primo.”

C’è questo classico episodio di Seinfeld in cui George Costanza (Jason Alexander) sta cercando di lasciare il suo lavoro con i New York Yankees per ottenere uno migliore con i Mets, ma tutti i suoi palesi tentativi di essere licenziato soddisfano solo inspiegabilmente i suoi capi di più.

Questo è ciò a cui si potrebbe pensare leggendo la dichiarazione di Emmerich, se vogliamo credere pienamente che il suo più grande atto di auto-sabotaggio intenzionale ha effettivamente convinto la produzione a sceglierlo per il progetto. Per quanto Toho sia rimasta protettiva nei confronti del loro mostrone, in realtà è stato piuttosto scaltro da parte loro lasciare che Emmerich (e l’America) si prendessero la colpa per una decisione creativa così disastrosa come Zilla.

