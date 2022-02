Roland Emmerich se la prende con Hollywood e la mancanza di idee originali

Il regista di Moonfall, Roland Emmerich, ha parlato di Star Wars e i film coi supereroi come pellicole che hanno rovinato un’aspetto dell’industria cinematografica.

Roland Emmerich ha continuato a essere un maestro nel suo mestiere. Il regista ha monopolizzato con successo il genere dei film catastrofici con film come 2012 e The Day After Tomorrow. Emmerich ha anche creato classici come Indendepence Day, Universal Soldier e Stargate. Ora, il regista è pronto a tornare al genere catastrofico con Moonfall, che vede la luna sulla strada per schiantarsi contro la Terra.

Rolan Emmerich ha per lo più evitato le IP durante la sua carriera, creando un adattamento solo con la versione americana di Godzilla, che ha debuttato nel 1998 con un’accoglienza mediocre. Avendo un solo sequel alle spalle, Independence Day: Rigenerazione, il regista è stato in gran parte un sostenitore delle idee originali. E nonostante sia uno dei registi di fantascienza più importanti di Hollywood, Emmerich non si preoccupa molto di Star Wars e dei film coi supereroi.

In una recente intervista con Den of Geek, al regista è stato chiesto di discutere dell’attuale panorama cinematografico, che è pieno di IP come Star Wars e dozzine di film coi supereroi. Il regista di Moonfall ha risposto candidamente esprimendo il suo disappunto per la direzione in cui sta andando l’industria cinematografica, in gran parte a causa di questi film e del costante afflusso di progetti della Marvel e della DC.

“Oh si. Perché naturalmente Marvel, DC Comics e Star Wars hanno praticamente preso il sopravvento. Stanno rovinando un po’ il nostro settore, perché nessuno fa più niente di originale. Dovresti fare nuovi film, più audaci. E penso, in realtà, che Christopher Nolan ne sia il maestro. È qualcuno che può fare film su tutto ciò che vuole. È un po’ più difficile, ma ho ancora un nome di una certa importanza, specialmente quando si tratta di disaster movie. Mi piace il tema del disastro.”

