Romina Power presto diventerà nonna per la quarta volta. La figlia Romina Carrisi aspetta un maschietto!

Romina Power si prepara ad accogliere presto la sua quarta esperienza come nonna, poiché sua figlia Romina Carrisi è in attesa del suo primogenito. Questo sarà il primo figlio di Romina Carrisi e del suo compagno Stefano Rastelli, e l’arrivo del neonato è previsto per il mese di gennaio dell’anno successivo.

Durante la sua recente partecipazione a Verissimo, avvenuta nella puntata del 26 novembre, l’artista e ex moglie di Al Bano ha condiviso con estremo entusiasmo la gioia e l’attesa di accogliere questo nuovo nipotino nella calda cerchia familiare. La notizia è stata accolta con grande felicità, e Romina Power ha manifestato il suo affetto e la sua emozione nel condividere questo importante capitolo familiare con il pubblico.

Romina Power con Al Bano al 70 Festival di Sanremo, 2020 (Foto Ansa)

L’emozione di Romina Power

Durante un’intervista coinvolgente con Silvia Toffanin, Romina Power ha condiviso con il pubblico l’entusiasmante notizia di diventare nonna per la quarta volta. La curiosa conduttrice ha chiesto dettagli sulla situazione, e la risposta di Romina è stata un’ode alla gioia e alla radiante felicità della figlia in dolce attesa, dipingendola come una visione di bellezza senza pari.

Successivamente, l’artista ha fatto un viaggio emotivo nel passato, riflettendo sul periodo della sua gravidanza, un momento che custodisce con tenero affetto nel suo cuore. Con parole pregnanti, Romina ha condiviso: “Il periodo più straordinario della mia vita è stato durante la gravidanza e l’allattamento dei miei figli, e ora sto rivivendo in parte quelle emozioni. Il legame speciale che condivido con mia figlia diventa ancora più intenso, considerando che lei è la più giovane. L’annuncio della sua gravidanza mi emoziona profondamente, poiché ho sempre posto il ruolo di madre come la priorità assoluta nella mia vita.”

In questo modo, Romina Power ha dipinto un ritratto affettuoso della maternità, riflettendo su generazioni passate e presenti, mentre si prepara a dare il benvenuto al nuovo membro della famiglia.

Prima volta da mamma per Romina Carrisi

Romina Carrisi accoglierà il suo primogenito, un maschietto previsto per il prossimo gennaio. La futura mamma ha condiviso con entusiasmo immagini e video delle ecografie, manifestando l’attesa di poter finalmente abbracciare il suo bambino. La notizia della gravidanza era emersa inizialmente come indiscrezione sulle pagine del settimanale Diva e Donna. Qui erano state pubblicate le prime foto del pancino, ma la conferma ufficiale è stata data nel corso di un’apparizione a Verissimo.

Romina ha raccontato con emozione: “Ho scoperto di essere incinta mentre mi trovavo in Croazia. Dopo aver concluso le riprese dello spettacolo di mio padre, mi sentivo sempre stanca. Quando sono arrivata da mia sorella, mi ha accompagnata per un test e alla fine ho ricevuto la gioiosa conferma della gravidanza.”