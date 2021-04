Romulus: confermata la seconda stagione per la serie di Matteo Rovere

Il primo re di Matteo Rovere è un film a dir poco incredibile. Un’opera del tutto unica per il panorama del cinema nostrano che lascia senza fiato per regia, fotografia, sceneggiatura, musica e, soprattutto, perfomance attoriali (d’altronde abbiamo in mezzo uno dei migliori attori italiani del momento quale è Alessandro Borghi). Dunque, quando venni a sapere della realizzazione della serie Romulus, che avrebbe esteso il mondo narrativo del film, andai in brodo di giuggiole.

Peccato. Quello che mi trovai davanti fu una serie con una storia tutt’altro che accattivante, nonostane cerchi di esserlo con delle scelte narrative ormai viste e riviste, ma soprattutto povere di intenzioni. Straordinaria dal punto di vista tecnico in quanto scenografie e costumi, ma la fotografia tutta basata sulla color correction digitale e una regia degna di un semplice e anonimo “shooter” non riescono a valorizzare al meglio il lavoro dietro che sta dietro quei meravigliosi set.

Il finale della serie fa presagire un seguito della storia di Yemos, Wiros, Ilia e Amulius, con tanto di Ratto delle Sabine all’orizzonte. E, infatti, non sorprende che quest’oggi arrivi la conferma che la seconda stagione di Romulus si farà.

La seconda stagione sarà composta da otto episodi e sarà prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia. Le riprese inizieranno a maggio a Roma e in altre località del Lazio.

La cosa interessante e nobile da sottolineare è che l’obiettivo di Sky è quello di rendere la seconda stagione di Romulus la produzione più ecosostenibile fino ad oggi, rimanendo coerenti con il loro obiettivo di raggiungere emissioni zero entro il 2030.

Alla regia torneranno Matteo Rovere, Michele Alhaique, Enrico Maria Artale, Filippo Gavino e Guido Iuculano (già registi e sceneggiatori della prima stagione) con sceneggiatura scritta da Flaminia Gressi e Federico Gnesini.

Attualmente non si ha una data d’uscita precisa per la seconda stagione, ma possiamo azzardare nell’ipotizzare che potrebbe arrivare a fine 2021 / inizio 2022.

Fonte: Variety

Romulus è una serie televisiva creata nel 2020 da Matteo Rovere, con Giovanni Stabilini, Marco Chimenez, Francesca Longardi, Riccardo Tozzi e Matteo Rovere come produttori.

La musica è stata composta dai Mokadelic.

Nel cast Andrea Arcangeli (Yemos), Francesco Di Napoli (Wiros), Marianna Fontana (Ilia), Sergio Romano (Amulius), Ivana Lotito (Gala) e Vanessa Scalera (Silvia).

Mi piace: Mi piace Caricamento...