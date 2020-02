Ron Howard ripensa a Solo: A Star Wars Story e si apre su alcuni aspetti della pellicola

In quella che è quasi diventata tradizione per la nuova era dei film di Star Wars, il dramma sul set di Solo: A Star Wars Story ha rappresentato un problema non da poco per tutta la produzione e fino al rilascio.

I registi originali Phil Lord e Chris Miller, le menti dietro 21 Jump Street e The LEGO Movie, hanno lasciato il film per via di “divergenze creative” con la Lucasfilm, e sono stati rapidamente sostituiti dal regista e amico personale di lunga data di George Lucas, Ron Howard. Nel tempo dalla sua uscita, Lucasfilm ha avuto ancora più “divergenze creative” con cineasti e narratori, ma Ron Howard si è sbottonato circa la sua esperienza nella galassia lontana, lontana con nient’altro che elogi.

“Date le circostanze del modo in cui ho finito per essere coinvolto in Solo, mi sono divertito molto a girare quel film”, racconta Howard a Collider in una nuova intervista. “Mi ha ricordato che mi piace molto quel tipo di narrativa giocosa, l’azione, e amo la tecnologia. Amo gli attori di più, ma è fantastico ciò che puoi offrire al pubblico.”

Howard ha continuato a rivelare alcuni dettagli in più su dove si trovava il progetto quando ne è entrato a far parte, incluso il processo creativo dietro la pellicola, sebbene potessero riscrivere interamente la sceneggiatura o raccogliere i pezzi di ciò che era già stato girato.

“Date le circostanze in cui Phil e Chris hanno lasciato il film, quando ne ho preso le redini era in un punto in cui c’era già ina fase di riscrittura, e una certa percentuale del film che non era ancora stato girato. Quindi no, penso che fossimo abbastanza certi da ciò che stavamo realizzando, quindi ci sono delle mezze scene ma puoi trovarle tutte.”

Il regista ha anche parlato dell’intento aspetto di scrutino sui progetti come Solo a causa dell’enorme seguito del franchise, qualcosa che Howard aveva già sperimentato con nientemeno che la sua versione live-action de il Grinch. Alla fine, Howard lo definisce una buona cosa e qualcosa che George Lucas userebbe come carburante creativo.

“Non succede in tutti i film con quel tipo di intensità, ma si adatta quando si lavora con una proprietà intellettuale d’alto livello. Ce n’era un po’ quando ho fatto The Grinch, 20 anni fa. Ma George Lucas è un mentore, un grande amico, mi ha avvertito e mi ha sempre detto: ‘Ehi guarda, è per i fan’, quindi devi avere il coraggio di ascoltarli e al contempo raccontare la storia che vuoi raccontare. Tutto per la galassia che si espande e sperimenta. Questo è ciò che preferisce di più. Si eccita maggiormente con i creativi che spingono i confini di ciò che un film o un programma televisivo di Star Wars può essere.”

