Ron Perlman dice che gli piacerebbe ancora realizzare Hellboy 3 con Del Toro per i fan

Ron Perlman dice che gli piacerebbe ancora realizzare Hellboy 3 con Guillermo del Toro e completare la trilogia per i fan.

Il regista e la star si sono uniti nel 2004 per realizzare l’originale Hellboy, basato sull’omonimo personaggio della Dark Horse Comics. Il personaggio è un demone cresciuto dagli umani e lavora per il Bureau for Paranormal Research and Defense per difendere il mondo dalle minacce ultraterrene. Il film ha anche visto John Hurt nei panni di Trevor Bruttenholm e Doug Jones nei panni di Abe Sapien (doppiato anche da David Hyde Pierce).

Hellboy è stato un discreto successo al botteghino, guadagnando 99,8 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di circa 66 milioni di dollari. Ha guadagnato abbastanza per ottenere un sequel, Hellboy II: The Golden Army del 2008. Quel film ha raddoppiato l’incasso, quindi le cose stavano andando bene per un potenziale terzo film, che è entrato rapidamente in pre-produzione. Sfortunatamente, Hellboy 3 è appassito ed è morto dopo quasi un decennio di inferno di produzione, per poi essere annullato nel 2017.

Un riavvio di Hellboy con protagonista David Harbour di Stranger Things è stato rilasciato nel 2019, anche se ha avuto prestazioni inferiori al botteghino.

Parlando con The Independent, Perlman ha rivelato che gli piacerebbe ancora avere la possibilità di completare Hellboy 3 con Del Toro, come promesso. Quando gli è stato chiesto se fosse “desideroso” di fare il film, ha detto: “No, ho 71 fottuti anni“. Tuttavia, ha insistito dicendo “lo dobbiamo ai fan”, aggiungendo poi che “non smetterò mai di chiedere a Guillermo Del Toro di portare a termine questa fottuta cosa“.

Mentre è probabile che diverse incarnazioni della sceneggiatura siano state redatte durante il suo lungo processo di sviluppo, Del Toro ha precedentemente discusso di quale potrebbe essere la trama di Hellboy 3 durante un Reddit AMA.

Il regista ha detto che Hellboy avrebbe portato a compimento il destino del protagonista diventando la Bestia dell’Apocalisse dopo aver fatto i conti con questo fatto per due film. Era sempre stato progettato per essere l’ultimo film di Hellboy, senza lasciare la porta aperta per un potenziale Hellboy 4, una rarità di questi tempi nei media basati sui fumetti che avrebbe potuto essere un rinfrescante cambio di ritmo per il pubblico sempre alla ricerca del prossimo sequel.

Dato il budget di 120 milioni di dollari che Del Toro aveva precedentemente detto sarebbe stato, sembra improbabile che gli studios sborseranno dei soldi, soprattutto perché è passato troppo tempo da Hellboy 2. Dopo il fallimento di Hellboy del 2019 con Harbour, il progetto potrebbe essere davvero morto. Tuttavia, la dedizione di Perlman non è qualcosa da sottovalutare, e se la coppia è disposta a fare alcune concessioni e ridurre il budget, c’è la possibilità che il film possa finalmente vedere la luce, poiché sia ​​Perlman che Del Toro sono ancora stelle money-maker, soprattutto se collegato a proprietà popolari come Hellboy.

