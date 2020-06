Ron Perlman ha rifiutato il ruolo di cameo nel riavvio di Hellboy del 2019

Ron Perlman ha rifiutato il ruolo di cameo nel riavvio di Hellboy del 2019.

Perlman ha assunto per la prima volta il ruolo della Mano destra del Fato nel 2004 per Hellboy di Guillermo del Toro prima di tornare per il sequel, Hellboy II: The Golden Army, nel 2008. I fan hanno chiesto a gran voce un terzo film per finire la trilogia di Hellboy per anni, ma nel 2017 è stato annunciato il riavvio con David Harbour.

Mentre i fan si sono sentiti traditi nell’ottenere un riavvio di piuttosto che un terzo film di Del Toro, Perlman e il regista hanno supportato il riavvio durante tutto il suo sviluppo e la produzione. Del Toro ha dato al riavvio di Hellboy la sua benedizione e ha sostenuto la decisione di lanciare Harbour nel ruolo principale. Allo stesso modo, Perlman ha augurato buona fortuna a Harbour e ha detto ai fan di aver fatto pace con il riavvio di Hellboy. Perlman ha rifiutato di rispondere a molte domande sul riavvio di Hellboy, ma ora sembra aver rivelato di aver rifiutato l’offerta di aderire al progetto.

In una recente intervista, Perlman ha spiegato perché ha rifiutato l’opportunità di apparire nell’Hellboy del 2019. Perlman ha rivelato che avrebbe potuto avere un cameo nel riavvio del 2019 dicendo:

“Il riavvio è stato qualcosa a cui ho avuto l’opportunità di partecipare e ho deciso che l’unica versione di Hellboy che mi interessa è quella che ho fatto con Guillermo, così mi sono tenuto lonano da esso, non l’ho visto o sentito parlare. Lo desideravano ma non era nelle mie corde.”

Perlman ha anche spiegato che il motivo principale per cui Hellboy 3 non è mai successo è stato perché Del Toro è “uno dei registi più impegnati del settore”.

