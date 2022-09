Rosaline: Kaitlyn Dever cerca di far rompere Romeo e Giuletta nel trailer del film Hulu

Tra Catherine Called Birdy e, in misura minore, The Princess, è chiaramente il momento di rivisitare in chiave moderna le storie d’epoca.

L’ultima rivisitazione è arrivata nella forma di Rosaline, un film con con Kaitlyn Dever nel ruolo del personaggio principale, in una pellicola che offre una nuova prospettiva sulla storia di Romeo e Giulietta.

Qui sotto potete vedere Guarda il trailer:

Questa nuova storia è raccontata dal punto di vista della cugina di Giulietta, Rosaline (Dever), che è anche il più recente interesse amoroso di Romeo. Con il cuore spezzato quando Romeo (Kyle Allen) incontra Juliet (Isabela Merced) e inizia a inseguirla, Rosaline progetta di sventare la famosa storia d’amore e riconquistare il suo ragazzo.

A giudicare dall’aspetto, è una commedia di stampo comico, con Rosaline che fa tutto il possibile per rompere la nuova coppia d’amanti e prende in giro il grande piano di Juliet di fingere la sua morte in una delle parti più famose dell’opera di Shakespeare.

Sembra davvero divertente – con Minnie Driver nei panni dell’infermiera sarcastica di Rosaline. Rosaline arriverà su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ il 14 ottobre 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...