Rosario Dawson mostra la sessione di trucco che l’ha trasformata in Ahsoka Tano

C’è voluto molto lavoro per diventare un Jedi. Soprattutto una come Ahsoka Tano, anche se tecnicamente non è una Jedi, ma questa è un’altra storia.

Rosario Dawson, che ha interpretato il personaggio di Star Wars amato dai fan nella seconda stagione di The Mandalorian, ha condiviso un video venerdì per celebrare il “Ahsoka Tano Day” (l’anniversario di quando il personaggio è stato svelato per la prima volta ai fan di Star Wars), mostrando il lungo processo di trucco necessario per trasformarla nel personaggio.

“Grazie Ashley Eckstein per aver dato vita ad Ahsoka per tutti noi”, ha scritto Dawson su Twitter. (Eckstein ha doppiato Ahsoka nella serie animata di Star Wars The Clone Wars, dove è apparsa per la prima volta, e in seguito Star Wars Rebels). “È uno dei più grandi onori e privilegi della mia vita condividere questo personaggio straordinario con il mondo, e tu al mio fianco.”

Qui sotto i video che mostrano la sessione di trucco:

L’attrice riprenderà il ruolo di Ahsoka in una delle numerose serie TV spin-off in lavorazione per espandere l’universo di contenuti di Star Wars su Disney +. Altri includono The Rangers of the New Republic, la serie prequel di Rogue One, Andor, e Kenobi, con Ewan McGregor che riprende il ruolo del Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi.

