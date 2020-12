Rosario Dawson parla della genesi del suo casting per Ahsoka Tano e dell’importanza del fanta-casting

In una nuova intervista, Rosario Dawson e Dave Filoni hanno rivelato come l’attrice è stata scelta per la nuova stagione di The Mandalorian per interpretare Ahsoka Tano.

Ahsoka è stato il frutto di Filoni e George Lucas, con quest’ultimo che voleva creare un personaggio Jedi che le sue figlie potessero guardare. Filoni ha riempito la storia del personaggio, e inizialmente è diventata un ostacolo per il percorso insidioso di Anakin Skywalker verso il lato oscuro. Ahsoka ha iniziato come la giovane Padawan di Anakin in Clone Wars prima di crescere da sola.

Mentre il personaggio all’inizio è stato accolto male, Ahsoka è diventato rapidamente uno dei preferiti dai fan. Quando iniziarono a circolare voci che sarebbe apparsa nella seconda stagione di The Mandalorian, i fan erano estasiati. Il personaggio alla fine ha fatto il suo debutto nel “Capitolo 13: The Jedi”, dopo che Mando l’ha cercata per chiedere aiuto nella sua ricerca per portare Grogu (AKA Baby Yoda) in un luogo sicuro.

L’apparizione è stata breve, ma comunque sufficiente per illuminare Internet con elogi per il ritorno del personaggio.

In una nuova intervista con Vanity Fair, Filoni e Dawson hanno rivelato come l’attrice sia diventata Ahsoka. Tutto è iniziato con un tweet di un fan che Dawson ha notato e ritwittato con l’hashtag #AhsokaLives. Qualcuno con collegamenti con Filoni ha visto il tweet e lo ha inoltrato al regista, che ha subito intuito il potenziale. Mentre alcuni sostengono che il casting fosse in lavorazione prima del tweet, Filoni lo nega. Dice di aver portato l’idea del casting al creatore di The Mandalorian, Jon Favreau, che conosce la Dawson.

Con i social media che forniscono un collegamento diretto tra creatori e fan, non sorprende che Filoni e Dawson abbiano visto il desiderio. Con molti convinti che Dawson sarebbe stata perfetta per la parte, e la stessa Dawson che si è battuta per ottenere il ruolo, il rapporto tra fan e creatori sta diventando una parte più importante del processo creativo.

Filoni ha ricoperto il ruolo attraverso le conoscenze di Favreau, ma niente di tutto ciò sarebbe stato possibile senza il coinvolgimento dei fan, dimostrando che il fanta-casting può essere una parte vitale del processo creativo in un mondo creativo sempre più interconnesso.

Con un’attrice come Dawson nel ruolo, molti si chiedono del futuro del personaggio nel franchise. Anche se non sarebbe inaudito per un’attrice del calibro di Dawson fare un rapido cameo, la sua campagna per il ruolo e il suo successivo successo in esso è indicativo del potenziale per il futuro di Ahsoka nell’universo di Star Wars. Con la necessità di storie più diverse nell’universo, Ahsoka è l’occasione perfetta per espandere la storia di uno dei Jedi più popolari di tutti i tempi.

Che Ahsoka appaia di nuovo in The Mandalorian o meno, il personaggio ha sicuramente un brillante futuro davanti a sé. Dopotutto il casting ha ripagato, e lo possiamo vedere bene nell’immagine qui sotto:

Mi piace: Mi piace Caricamento...