Ross Marquand stuzzica i fan sul possibile ritorno di Teschio Rosso nel MCU

La star di Avengers: Endgame, Ross Marquand, ha stuzzicato sul possibile ritorno di Teschio Rosso nell’universo cinematografico Marvel.

I fan sono rimasti sorpresi nel vedere Teschio Rosso tornare al MCU in Avengers: Infinity War ed Endgame, dove il cattivo è stato interpretato da Ross Marquand, che ha assunto l’incarico di Hugo Weaving. Come custode della Gemma dell’Anima, Teschio Rosso ha dovuto attendere pazientemente su Vormir affinché si svolgesse un sacrificio. In entrambi i film, i requisiti per i sacrifici sono stati fatti rispettivamente da Thanos e Black Widow, permettendo al Teschio Rosso di Ross Marquand di rinunciare apparentemente ai suoi doveri.

In una recente intervista con Nerds4Life, Ross Marquand ha discusso di come sia possibile per Teschio Rosso tornare sulla Terra, assumendo ancora una volta il ruolo di Johann Schmidt.

“I registi Anthony e Joe Russo hanno detto che una volta che il Teschio Rosso è stato rilasciato della Gemma dell’Anima, dopo che Thanos l’ha preso e poi anche Occhio di Falco, lui è essenzialmente libero. Ma se ci pensiamo, ora ci sono tutti questi diversi multiversi. Quindi in un universo in cui è Thanos a liberarlo, lui è libero. Immagino che la prima cosa che farebbe se nutrisse ancora vendetta o se qualsiasi parte di lui avesse ancora ambizioni, tornerebbe sulla Terra.”

La star dei Vendicatori ha continuato discutendo su cosa potrebbero portare il Teschio Rosso a tornare sulla Terra.

“Forse vuole vendicarsi, forse vuole ristabilire il suo piano diabolico. O forse non gli interessa affatto. Immagino che quando sei onorato con l’infinita saggezza, sei si benedetto, ma anche maledetto con infinito dolore e sofferenza. Quindi probabilmente lo immaginerei ad un livello superiore. Non ha bisogno di conquistare nessuno, perché non è vivo.”

Sarebbe sicuramente interessante vedere Teschio Rosso come un essere celeste e stoico che osserva semplicemente come va la vita nell’universo. Il modo in cui Ross Marquand descrive il personaggio è simile allo stile degli Eterni, anche se è noto che loro intervengono. La star dei Vendicatori ha anche discusso se avesse avuto dei colloqui per tornare al MCU.

“No, ma vorrei davvero cogliere l’occasione di interpretarlo di nuovo. Penso che quel ruolo appartenga ovviamente a Hugo, è lui che l’ha originato e ho adorato quello che ha fatto. Se il suo cuore gli dice di non voler tornare al ruolo, sarei davvero di onorato d’interpretarlo di nuovo.”

