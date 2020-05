Ross Marquand torna a parlare di Teschio Rosso e l’idea per una nuova apparizione del cattivo

Ross Marquand, che ha assunto il ruolo di Teschio Rosso nei due film degli Avengers che hanno concluso la Infinity Saga, spera di vedere il cattivo tornare in un film indipendente.

Leggi anche: gli sceneggiatori rivelano che il ritorno di Teschio Rosso li ha convinti a scrivere Infinity War

Svelato come il fantasma custode della Gemma dell’Anima in Avengers: Infinity War – dove il Thanos di Josh Brolin fece il sacrificio richiesto per la Gemma uccidendo la figlia adottiva Gamora (Zoe Saldana) sul desolato pianeta Vormir – Marquand sospetta che Teschio Rosso sia ora libero di vagare per il multiverso Marvel, cosa che gli permetterebbe di incontrare Rogers per la prima volta dal 1945.

Alla domanda durante un’apparizione virtuale a Awesome-Con Online 2020 se Teschio Rosso potrebbe apparire nel Doctor Strange diretto da Sam Raimi, Marquand ha risposto:

“Oh, non ne ho idea. Non posso davvero parlarne perché non lo so. Spero che torni.”

Poiché i registi Anthony e Joe Russo hanno confermato che Teschio Rosso è libero dalla schiavitù della Gemma dell’Anima, Marquand afferma che il Teschio Rosso potrebbe usare i suoi poteri soprannaturali per attraversare il cosmo e tornare sulla Terra in cerca di vendetta.

“Probabilmente potrebbe tornare sulla Terra se nutrisse ancora vendetta, ha un conto in sospeso con Captain America. O potrebbe voler fare qualcos’altro”, ha detto Marquand. “Potrebbe semplicemente volere un’avventura in giro per il cosmo. E’ una sua versione fluttuante, è totalmente libero dalla Gemma dell’Anima. Voglio dire, ora esistono tutti questi universi alternativi, giusto? Penso che sarebbe molto affascinante esplorare ciò che è successo con tutti questi personaggi ora che le Gemme sono state restituite.”

Dopo che Tony Stark (Robert Downey Jr.) usò i poteri combinati delle Gemme per cancellare Thanos e il suo esercito in Endgame, Hulk usò la macchina del tempo che aveva costruito con Stark per riportare Rogers indietro nel tempo e rimettere le Gemme al loro posto nella storia, ma Rogers scomparve e riapparve nell’arco di pochi secondi, tornando come un uomo di 112 anni che ha vissuto la sua vita nel passato – questa volta insieme all’amore perduto da tempo Peggy Carter.

“Ho anche pensato che sarebbe stato davvero interessante girare un film autonomo con Cap che restituiva tutte le Gemme. Perché quando salta nella macchina del tempo alla fine di Endgame, se ne va per un secondo e poi torna come un vecchio. Ma penso che sarebbe davvero interessante vedere cosa succede ogni volta che restituisce quelle gemme. E quello sarebbe un film affascinante in sé e per sé, credo. Spero che Teschio Rosso faccia ritorno.”

