Ruben Fleischer starebbe lavorando ad adattamento di Jak and Daxter

Sony sta puntando su un altro dei suoi iconici franchise per un adattamento televisivo o cinematografico: Jak e Daxter. Il regista di Uncharted, Ruben Fleischer, ha confermato che sta attualmente lavorando con PlayStation su un adattamento del gioco.

“In realtà sto lavorando a Jak e Daxter, una versione di quello, per PlayStation. Penso sarebbe davvero bello degli vita”, ha detto Fleischer a Digital Trends in un’intervista per promuovere Uncharted.

Jak and Daxter è un’altra serie dello sviluppatore di Uncharted, la Naughty Dog, ed è stato particolarmente popolare durante l’era PlayStation 2. È un gioco d’azione con protagonista Jak, un eroe dalle orecchie a punta, e il suo compagno metà donnola e metà lontra Daxter. Nonostante la sua popolarità negli anni 2000, non c’è stato un nuovo capitolo dela franchise dal 2009.

Un adattamento di Jak e Daxter è in lavorazione da un po’ di tempo. Nel 2013, Blockade Entertainment avrebbe dovuto creare un film d’animazione basato su quel gioco e sulla serie Sly Cooper. Non è chiaro se questa sia una continuazione di quel progetto o sia stato rivitalizzato in concomitanza con la rinnovata spinta di Sony verso i film e le serie TV basate sui videogiochi. Sony non ha annunciato ufficialmente il progetto, quindi al momento i dettagli sono scarsi.

Durante l’intervista, Fleischer ha anche riflettuto sul tempo trascorso lavorando su un altro adattamento di un videogioco: un film basato su Spy Hunter, che è stato un progetto sfuggente a Hollywood dal 2003.

