Ruby Rose denuncia abusi e maltrattamenti sul set di Batwoman e li indica come il vero motivo del suo abbandono

Non è normale che il protagonista principale di una serie la lasci alla fine della prima stagione, soprattutto se il suo personaggio viene poi mantenuto senza indicazione alcuna che punti in un’altra direzione. Tuttavia, è quello che è successo a Ruby Rose in Batwoman, nel 2020. La notizia ha colto di sorpresa i fan, soprattutto perché la stagione si è conclusa lasciando una trama aperta.

All’epoca, né Rose né i responsabili della serie hanno fornito dettagli sul motivo per cui è avvenuta la sua partenza. Sono state pubblicate alcune storie su comportamenti difficili sul set, e si è parlato del fatto che l’attrice aveva subito alcune gravi lesioni alla schiena durante le riprese di una scena d’azione, ma poco altro. La stessa Rose in seguito ha spiegato di essere allergica al lattice nella tuta.

L’ex star di Batwoman, Ruby Rose, adesso si è aperta sulle orribili condizioni di lavoro che ha dovuto affrontare nella serie CW dell’Arrowverse.

“Adesso basta”, ha scritto Rose su Instagram, chiamando la showrunner Caroline Dries e Greg Berlanti e Sarah Schechter di Bertalnti Proudctions. “Ho intenzione di dire al mondo intero cosa è realmente successo su quel set. [Ex del gruppo televisivo Warner Bros.] Peter Roth, sei il primo. Sei il capitolo uno. Non sono sicura se te ne sei andato dopo essere stato promosso al livello più alto, perché non potevi smettere di far bagnare le giovani donne, o se te ne sei andato dopo aver messo un investigatore privato su di me che hai licenziato non appena ti sei accorto che il rapporto non si adattava alla tua storia. In ogni caso, quando si tratta di te, c’è già un esercito che ti aspetta.”

Qui sotto il post:

Rose ha continuato a condividere materiali da uno studio medico relativi alla ferita al collo che ha subito durante le riprese di Batwoman, che è stata precedentemente documentata in una certa misura. Ha anche sottolineato una grave lesione alla costola, un tumore e ha condiviso un video del suo intervento chirurgico al collo, scrivendo: “A tutti quelli che hanno detto che ero troppo rigida su Bawoman, immagina di tornare al lavoro 10 giorni dopo questo“; a quanto pare assieme a quell’ultimatum c’è stata anche una minaccia. Rose è stata intimata di operarsi e tornare in 10 giorni massimo, o l’intera troupe e il cast sarebbero stati licenziati.

“Quindi, in chiusura, per favore, miei cari, cari fan, smettetela di chiedermi se tornerò a quel terribile spettacolo, non tornerei per nessuna somma di denaro, nemmeno con una pistola puntata alla mia testa… HO SMESSO”, ha continuato Rose. “Hanno rovinato Kate Kane e hanno distrutto Batwoman, non me. Ho eseguito gli ordini e se avessi voluto restare avrei dovuto rinunciare ai miei diritti.

[…] Un membro della crew ha riportato ustioni di 3° grado su tutto il suo corpo, e non ci è stata data alcuna terapia dopo aver visto la sua pelle cadere dal viso, ma sono stato l’unica che gli ha inviato fiori e cartoline. Subito dopo ci è stato detto che dovevamo fare una scena di sesso senza un minuto per elaborare. Abbiamo perso 2 controfigure, ho subito un taglio in faccia così vicino al mio occhio in uno stunt che avrei potuto diventare cieca. Una donna è rimasta tetraplegica e hanno cercato di dare la colpa al fatto che fosse al telefono, tanto che la The CW non l’ha nemmeno aiutata all’inizio perché avevano bisogno di ‘indagare’. abbiamo dovuto fare una raccolta fondi. Il suo incidente si è verificato perché il nostro spettacolo si è rifiutato di chiudere quando tutti gli altri lo hanno fatto a causa del Covid.”

L’attrice si è poi scagliata contro la showrunner, Caroline Dries, definendola “senza cuore”.

“Voleva che finissimo la stagione durante la pandemia. Le ho detto che era una cattiva idea… le ho detto che tutti erano troppo distratti, controllando costantemente gli aggiornamenti Covid per vedere come stavano amici e parenti. E vedendo Riverdale, Flash e Supergirl interrompersi, ho sentito che sarebbe successo qualcosa di brutto e [Dries] forse ha visitato il set 4 volte in un anno.”

Rose ha notato che quando la produzione di Batwoman alla fine si è chiusa durante la pandemia, non è stato a causa del suddetto incidente che ha lasciato qualcuno paralizzato, ma perché “il governo li ha costretti”. Ha anche discusso di come il suo co-protagonista Dougray Scott “ha ferito una controfigura femminile, ha urlato come uno stronzo alle donne sul set ed è stato un incubo. Andata e veniva quando voleva, ha abusato delle donne e, quando come protagonista ho inviato un’e-mail chiedendo di inserire una politica di niente urla, hanno rifiutato“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...