Rumble: ecco il trailer del nuovo film animato della Paramount Pictures

Mostri giganti competono nel wrestling professionistico nel trailer e nel poster del prossimo film della Paramount Animation, Rumble.

Diretto da Hamish Grieve (al suo debutto), il film segue Winnie, una giovane donna che vuole seguire le orme del padre e diventare un allenatore di wrestling in un mondo in cui mostri giganti sono atleti professionisti di questo sport. Will Arnett recita nei panni di Steve, un mostro gigante e inesperto che Winnie decide di provare ad allenare e trasformare in un campione. Terry Crews presta la sua voce al film come Tentacularis, una creatura tentacolare simile a uno squalo e il campione in carica di wrestling tra mostri.

La Paramount ha pubblicato online il trailer ufficiale di Rumble questa mattina, insieme a un poster e un’immagine di Steve.

Potete dare un’occhiata qui sotto:

E qui sotto il poster:

Il trailer fa sembrare Rumble più simile al tipo di film animati in CGI che DreamWorks realizzava nei primi anni 2000 rispetto ai film che lo studio e i suoi principali concorrenti (ovvero Disney e Pixar) hanno prodotto negli ultimi anni. Vale a dire, la sua qualità di animazione è inferiore, la trama e i temi sembrano piuttosto semplici e l’umorismo in stile cultura pop si presenta come uno sfacciato tentativo di attirare i genitori che porteranno i loro bambini a vedere Rumble al cinema.

La sinossi di Rumble recita: “In un mondo in cui il wrestling tra mostri è uno sport globale e i mostri sono atleti e superstar, la giovane Winnie cerca di seguire le orme di suo padre allenando un amabile mostro per trasformarlo in un campione“.

Nel cast Geraldine Viswanathan, Will Arnett e Terry Crews assieme a Joe “Roman Reigns” Anoa’i, Tony Danza, Becky Lynch, Susan Kelechi Watson, Stephen A. Smith, Jimmy Tatro, Michael Buffer e Sonic stesso, Ben Schwartz.

Il rilascio del film è previsto nei cinema statunitensi all’inizio del prossimo anno, il 29 gennaio 2021.

