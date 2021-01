[RUMOR] Cyberpunk 2077: Svelati alcuni retroscena sullo sviluppo del gioco

In questi giorni è apparso un lunghissimo post su Reddit pubblicato da uno “sviluppatore” di Cyberpunk 2077 dove rivela numerosi retroscena sulla lavorazione del gioco e il ruolo avuto da Keanu Reeves sul risultato finale: Johnny Silverhand infatti, secondo questa fonte, sarebbe dovuto essere molto diverso da quello apparso poi nel gioco.

Come primo argometto del post, lo sviluppatore ha voluto riferire che CD Projekt RED ha voluto in primo luogo compiacere gli azionisti ma che ora vuole porre rimedio alla situazione disastrosa del lancio con un piano di patch a lungo termine, similmente a quanto accaduto con No Man’s Sky di Hello Games, gioco che adesso risulta essere quello promesso dal team di sviluppo. Le prime due patch maggiori(quelle annunciate per febbraio) dovrebbero subire uno slittamento e uscire a metà marzo. Nel frattempo lo studio sarebbe in piena ristrutturazione interna, con molte figure chiave del team che starebbero per abbandonare la software house. ll morale degli sviluppatori sarebbe crollato, peggiorato anche da una furente Sony, che si è vista ricevere numerosissime richieste di rimborso tanto da dover cambiare la propria politica su questi ultimi. Inoltre tra il colosso giapponese e CD Projekt RED ci sarebbero state delle riunioni interne per discutere di come compensare i giocatori per evitare l’aggravarsi delle cause legali avviate dagli azionisti nei giorni scorsi.

Lo sviluppatore ha voluto raccontare di alcuni problemi avuti con lo sviluppo, come una quest riscritta numerose volte perché non era di gradimento a un dirigente e successivamente rimossa dalla versione finale del gioco ( anche se dovrebbe essere reinserita come DLC), persone assunte nella compagnia senza un vero motivo e solo perché amica di qualcuno in alto e di moltissimi contenuti rimossi, visibile nei file .dat. Dovrebbero essere stati tagliati ben 50.000 linee di dialoghi e di interi ambienti visitabili e interattivi chiusi. Secondo questo sviluppatore, molto di ciò che è stato rimosso sarà ripristinato con l’aggiornamento che arriverà a giugno 2021.

Dopo di che il posto torna a parlare di Keanu Reeves e del suo ruolo all’interno del gioco: “Non è mia intenzione riversare odio nei confronti di Keanu, ma il nostro Johnny originariamente era molto più figo, sembrava un folle. Praticamente una versione sotto crack di Foltest di The Witcher 2. Non ho apprezzato la sua interpretazione, ma devo ammettere che è un uomo squisito: è venuto di persona a salutarci il primo giorno di lavorazione e ha voluto ringraziarci uno a uno quando abbiamo completato i lavori legati al doppiaggio. Si dice che il suo compenso alla fine dei conti non sia stato eccessivo ma che la richiesta di scritturare una star sia arrivata dall’esterno di CD Projekt RED, e che i dirigenti l’abbiano accolta senza fiatare. Be’, il nostro Johnny originale era fortemente ispirato al Solid Snake di David Hayter e, credeteci o meno, a Cillian Murphy. Nel gioco era presente un’intera routine di intelligenza artificiale che regolava gli scontri fra piccole gang in alcune aree. Roba che potevi sederti e guardare quello che succedeva senza intervenire. C’era anche un bel po’ di droga utilizzata da ragazzini, elemento tagliato per via della censura interna. C’erano storie legate a preti e hare krishna, anche queste censurate. Miles ha scritto una sidequest in cui un ufficiale Max Tac si suicidava e potevamo prendere il suo posto, ma la cosa creava una piega così radicale che anche questo elemento è stato tagliato. Personalmente spero che lo reinseriscano, perché era fantastico andare nei loro uffici ed effettuare hack: si potevano sabotare le loro funzioni e mandare a monte intere operazioni.” Lo sviluppatore riferisce che questi contenuti sono stati rimossi a causa dei bug, citando anche scenari sotterranei e taxi con cui interagire per ottenere ulteriori incarichi e missioni.

Ovviamente tutto questo va assolutamente etichettato come Rumor non confermato e le probabilità che siano affermazioni false è molto alta, ma se il tutto dovrebbe risultare veritiero, i risultati del lavoro di CD Projekt RED su Cyberpunk 2077 lo dovremmo vedere alla fine del 2021, sempre secondo questo sedicente sviluppatore della software house polacca. Non ci resta che attendere una smentita da parte del team di sviluppo o una conferma. Vi terremo aggiornati.

Fonte

