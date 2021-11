Rust: gli avvocati dell’armiere e le ipotesi di sabotaggio nella tragedia di Halyna Hutchins

Ore dopo un nuovo sprint alle indagini circa l’incidente che è successo sul set di Rust, che è costato purtroppo la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

L’armiere Hannah Gutierrez Reed, 24 anni, parrebbe aver riferito di recente di aver accuratamente ispezionato la pistola usata da Baldwin sul set, ma di non aver idea alcuna di come sia stata possibile la presenza di proiettili veri nel tamburo.

L’armiere sembra lasciar intendere che la questione sia in realtà più nebulosa di quanti si creda, e che dietro ci sia stato una sorta di sabotaggio.

“Chi li ha messi lì e perché, questa è la domanda centrale”, ha detto in una dichiarazione rilasciata da uno dei suoi avvocati. “Hannah ha tenuto le armi sotto chiave, anche durante il pranzo del giorno in questione, ed ha incaricato il dipartimento di sorvegliare lo scomparto contenente le armi mentre era impegnata nei suoi, vari, altri compiti.”

La parole degli avvocati poi proseguono sostenendo che l’armiere ha adempiuto ai suoi obblighi facendo tutto ciò che avrebbe dovuto per garantire un set sicuro. Il giorno dell’incidente, a quanto pare, l’armiere ha proprio controllato i proiettili inseriti nella pistola, e come aggiunto da Gutierrez stessa, prima di consegnare l’arma da fuoco all’assistente alla regia David Halls ha fatto girare il tamburo mostrandogli tutti i colpi, per poi porgergli l’arma. Secondo l’armiere non ci sarebbe stato modo alcuni per controllare se ci fossero stati proiettili veri o meno.

Oltre tre mandati di perquisizione eseguiti dalla tragica sparatoria di Hutchins e dal ferimento del regista Joel Souza il mese scorso, l’ufficio dello sceriffo di Santa Fe ha trovato “500 bossoli di munizioni, un mix di colpi a salve, proiettili fittizi e quelli che sospettiamo siano proiettili veri”, secondo lo sceriffo Adan Mendoza. La ricerca più recente da parte degli investigatori ha portato a rivelare ancor più armi e munizioni, incluso almeno un proiettile calibro 45 trovato nel camion di scena e nella sua cassetta di sicurezza.

In una precedente dichiarazione alla fine della scorsa settimana, gli avvocati di Gutierrez Reed hanno affermato che l’armiere “non aveva idea da dove provenissero i proiettili veri”.

Mercoledì mattina presto da Las Vegas con il collega avvocato Robert Gorence seduto accanto a lui, Bowles ha detto a Savannah Guthrie, a volte incredula, che “la persona che ha messo il proiettile vivo nella scatola dei proiettili fittizi doveva avere lo scopo di sabotare il set”.

Pur non facendo nomi, l’ex assistente procuratore degli Stati Uniti ha insinuato abbastanza pesantemente su Today che gli ex membri della troupe televisiva “scontenti” potrebbero aver avuto qualcosa a che fare con quella vicenda. Ore prima dell’uccisione di Hutchins, diversi membri della crew si sono dimessi adducendo motivi di sicurezza e finanziari. Durante un tour mediatico questa mattina, Bowles ha sottolineato a Good Morning America:

“Perché dovresti farlo se non per cercare di causare qualche incidente sul set? Ora, non stiamo dicendo che qualcuno avesse intenzione di uccidere, ma volevano fare qualcosa per causare un incidente di sicurezza sul set. Questo è quello che crediamo sia successo.”

L’ufficio dello sceriffo non ha risposto alla richiesta di commenti sulle convinzioni dell’avvocato o sull’ultima dichiarazione di Gutierrez Reed. Alla CNN, l’ex membro della crew di Rust, Lane Loper, ha contestato la teoria del sabotaggio, definendola una “teoria pericolosa e irresponsabile da trasmettere in TV”.

Lamentandosi di essere stata assunta come assistente di scena e armiere, Gutierrez Reed ha confermato nella sua dichiarazione del 28 ottobre che ci sono stati altri due incidenti di armamento scaricato erroneamente sul set prima del 21 ottobre.

Sotto i riflettori dei poliziotti insieme a Gutierrez Reed, il primo assistente alla regia David Halls ha ammesso all’ufficio dello sceriffo di non aver controllato correttamente la pistola del 1880 usata sul set prima di dichiararla una “pistola fredda”, e di consegnarla al protagonista/produttore Baldwin. Come l’armiere, Halls ha assunto un avvocato difensore penale del New Mexico.

Halls è stato licenziato da un film precedente a causa di errori di sicurezza con le armi, e non è stato riassunto per denunce di cattiva condotta su un progetto televisivo Blumhouse del 2019.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...