Rust: l’esperto Bryan W. Carpenter parla di armi, munizioni e responsabilità sul set

Le linee guida sulla sicurezza delle armi da fuoco sono chiare e di vecchia data a Hollywood, dove le armi sono state impiegate sul grande schermo sin dall’era del cinema muto: le munizioni vere non devono mai essere usate, né portate, in nessun set o studio, e fra le regole di base c’è quella di trattare ratta tutte le armi da fuoco come se fossero cariche.

Ma dopo la tragedia avvenuta sul set di Rust, che ha provocato alla morte del direttore della fotografia Halyna Hutchins, le domande turbinano di nuovo sulla sicurezza delle armi sul set e su di chi potrebbe essere la colpa.

The Hollywood Reporter ha parlato con veterani esperti di munizioni di Hollywood circa la sicurezza sul set, tra cui Bryan W. Carpenter, un maestro di armature e armi che lavora nel settore da 30 anni. Il tactical trainer dice che ci sono regole di sicurezza fondamentali che non si violano mai quando si usano le armi nelle produzioni cinematografiche e televisive, linee guida che si traducono anche nella vita reale.

“Numero uno, tratta sempre tutte le armi come se fossero cariche, non trattarle come oggetti di scena”, spiega Carpenter, che ha lavorato a produzioni importanti come Queen of the South, Power, Jack Reacher: Never Go Back, NCIS: New Orleans e Cloak & Dagger, oltre a servire per 11 anni nelle agenzie di formazione per istruttori professionisti e stuntman su come maneggiare le armi da fuoco.

“Numero due, non tenere mai il dito sul grilletto o premere il grilletto finché non sei pronto a scaricare l’arma. Numero tre, non puntare mai l’arma contro qualcosa che può essere danneggiato o ferito. E numero quattro, sii sempre consapevole di cosa c’è davanti, dietro e su tutti i lati di ciò a cui stai mirando.”

Carpenter crede che se i punti 1 e 3 fossero stati seguiti a menadito sul set del New Mexico dall’agenzia indipendente Western Rust, “nessuno si sarebbe fatto male”.

Un affidavit del mandato di perquisizione, riportato per la prima volta dal Reporter di Santa Fe, fornisce un primo abbozzo di ciò che potrebbe essere accaduto giovedì al Bonanza Creek Ranch fuori Santa Fe. Secondo il documento, l’armiere aveva disposto tre pistole di scena su un carrello rotante e l’assistente alla regia ne ha consegnata una a Baldwin, annunciando che si trattava di una “pistola fredda”, il che significa che si credeva che non contenesse munizioni vere. Ma, secondo l’affidavit, la pistola era carica di proiettili veri e quando Baldwin ha premuto il grilletto, Hutchins è stata colpita e uccisa. Il regista Joel Souza, che era in piedi dietro il direttore della fotografia, è stato ferito.

L’esperto di munizioni, Carpenter, che non faceva parte della produzione di Rust, afferma che puntare un’arma direttamente verso la telecamera o verso le persone è qualcosa che non si dovrebbe mai fare: “Non miri mai un’arma direttamente a nessuno, punto”.

“Se devi puntare un’arma verso la telecamera, l’area deve essere bloccata in modo che non ci sia nessuno dietro di essa. Non spari mai alla telecamera o vicino a te”, aggiunge. “A volte lo sparo potrebbe richiederlo, nel qual caso l’intera area deve essere sgomberata per sicurezza.”

Sul set di Rust, l’armiere era Hannah Gutierrez, secondo l’Associated Press. È stata anche identificata come Hannah Gutierrez-Reed o Hannah Reed, e il suo profilo LinkedIn elenca la sua casa a Flagstaff, in Arizona. Si identifica professionalmente come operatore video, ma elenca un recente lavoro come armaiolo allo Yellowstone Film Ranch nel Montana, da marzo a giugno di quest’anno. I suoi compiti includevano “caricare armi da fuoco con spazi vuoti di dimensioni appropriate” e “garantire la sicurezza delle armi sul set insieme a l’istruire gli attori su come usare le loro pistole”.

Suo padre è Thell Reed, un armaiolo veterano che ha lavorato a film come C’era una volta a Hollywood, 3:10 a Yuma, Flags of Our Fathers, Miami Vice, Mr. and Mrs. Smith, LA Confidential, Blade e Tombstone.

L’attore di Rust, Jensen Ackles, ha detto di aver lavorato a stretto contatto con una professionista durante la preparazione delle scene. Un video di YouTube – che è stato rimosso venerdì dopo essere stato ampiamente condiviso – mostra Ackles a una convention di fan di Supernatural dal fine settimana del 15 ottobre dopo aver trascorso due settimane a girare Rust. Dopo aver spiegato in dettaglio come ha ottenuto la parte e aver condiviso l’entusiasmo per recitare in un western, il sogno di una vita, ha detto:

“Ho una chiamata alle 6 del mattino domani per una grande sparatoria. Mi hanno fatto scegliere la mia pistola, mi hanno detto: ‘Va bene, quale pistola vorresti?’, e io ero tipo: ‘Non lo so?’, e l’armiere era tipo: ‘Hai esperienza con le armi?’, ed io: ‘Un po’, così lei ha detto: ‘OK, beh, questo è il modo in cui la carichi, questo è il modo in cui la controlliamo e ci assicuriamo che sia sicura’.” Ha continuato dicendo che l’armiere gli ha detto che avrebbe riempito la pistola a salve così avrebbe potuto sparare un paio di colpi verso una collina vicina.”

Un rappresentante di Rust ha rifiutato di rispondere alle domande di The Hollywood Reporter relative alla sua supervisione sul set delle armi di scena. Invece, è stata fornita una dichiarazione che diceva: “Anche se non siamo stati informati di alcun reclamo ufficiale riguardante la sicurezza di armi o oggetti di scena sul set, condurremo una revisione interna delle nostre procedure mentre la produzione è interrotta“.

Gary Harper – un veterano dell’industria, armiere, che ha fornito armi e consulenza per le produzioni lungo decenni, da Rambo III, L’ultimo Samurai a Flags of Our Fathers e Batman v Superman: Dawn of Justice – dice che puntare l’arma direttamente alla telecamera è qualcosa che di tanto in tanto viene richiesto, e che esistono le misure di sicurezza per fare tutto in maniera sana. Quando esiste una traiettoria pulita fra attore e camera, lui include un separé schermante di plexiglas acrilico tra i due punti, per sicurezza, oltre al dare all’operatore un indumento in kevlar simile a una tunica, e una protezione per gli occhi.

Carpenter osserva che, come qualsiasi pezzo di equipaggiamento creato dall’uomo, è possibile che le pistole si rompano e funzionino male:

“Si crea pressione in un’arma, e se una canna si rompe o succedese qualche altro incidente, può essere proiettato su una folla o sulla crew, e non è qualcosa che vorresti mai accadesse.”

Harper si è detto d’accordo, osservando che armi da fuoco controllate e mantenute in modo improprio possono provocare uno sparo accidentale. Le cartucce a salve – note semplicemente come “blank” – possono essere pericolose nonostante non abbiano parti in metallo poste in cima ai proiettili. Carpenter spiega che ci sono diversi tipi di colpi utilizzati nelle produzioni televisive e cinematografiche. Un tipo sono i colpi vuoti, che sono colpi che hanno polvere ma nessun proiettile. A seconda dell’aspetto che il regista vuole dare allo sparo, i round possono essere riempiti per 1/4, 1/2 o pieni. Un altro tipo sono i proiettili fittizi che sembrano veri proiettili e vengono utilizzati per riprese ravvicinate e riprese in cui il regista vuole vedere le armi da fuoco da vicino o mentre vengono caricate.

