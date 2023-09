Ryan Gosling e il terrore di Ncuti Gatwa: ecco cosa è successo sul set di Barbie!

Ncuti Gatwa, noto per la sua brillante interpretazione in “Sex Education,” si è recentemente confidato sul suo coinvolgimento nel cast del film “Barbie.” in compagnia di Ryan Gosling e Margot Robbie. Una pellicola diretta da Greta Gerwig che ha trasformato la celebre bambola Mattel in un’affascinante live-action con Margot Robbie nel ruolo principale.

Tuttavia, Gatwa ha rivelato che la presenza di un’icona come Ryan Gosling sul set non ha fatto che aumentare la sua ansia iniziale. Nel mondo di “Barbieland,” Gatwa è uno dei tanti Ken e si è ritrovato coinvolto in una battaglia interna tra i Ken, con quello di Ryan Gosling in cima alle preferenze. Ricordando le prime settimane sul set, l’attore ha ammesso di aver avvertito un forte imbarazzo, ma con il tempo è riuscito a superarlo.

La metamorfosi di Ncuti Gatwa sul set di Barbie, grazie a Ryan Gosling!

“Barbie,” il film diretto da Greta Gerwig, continua a riscuotere successi al botteghino e a conquistare il cuore degli spettatori. Nel mezzo di questa avventura cinematografica, i Ken si sono fatti strada, e Ncuti Gatwa, interpretando uno di loro, ha condiviso la sua esperienza sul set. L’attore ha raccontato come inizialmente fosse così nervoso che a malapena riusciva a pronunciare una parola durante il primo mese di riprese.

Gatwa ha confessato un momento particolarmente imbarazzante quando, durante una conversazione con la regista Greta Gerwig, si è girato e ha trovato lo sguardo penetrante di Ryan Gosling rivolto verso di lui. Tanto era l’effetto dei suoi occhi blu da farlo sentire come se stesse per svenire. Tuttavia, con il passare del tempo, quell’imbarazzo è svanito, permettendo a Gatwa di apprezzare appieno il divertimento sul set.

“Barbie” è stata per lui un’esperienza straordinaria, essendo stata la prima produzione guidata da una donna a cui ha preso parte. L’attore ha inoltre sottolineato l’atmosfera gentile ed empatica del set e ha condiviso alcuni momenti divertenti, come la partecipazione a uno spettacolo di Magic Mike organizzato da Margot Robbie e il resto del cast.