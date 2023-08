Ryan Gosling e quelle immagini scioccanti in “I’m Just Ken”: pubblicato il videoclip ufficiale

Un’esplosione di glamour e creatività ha investito gli schermi di tutto il mondo con il lancio del videoclip ufficiale di “I’m Just Ken”, straordinariamente interpretato dal carismatico attore Ryan Gosling all’interno del ruggente mondo di Barbie. L’opera d’arte musicale ha lasciato spettatori e fan senza fiato, gettando uno sguardo sorprendente e mai visto prima dietro le quinte del film rivoluzionario diretto da Greta Gerwig e animato dall’irresistibile Margot Robbie nel ruolo principale.

Nel cuore del videoclip, una sinfonia di immagini ci conduce in un viaggio esclusivo attraverso i corridoi nascosti dell’universo Barbie, rivelando con estrema intimità le sedute di registrazione di Gosling mentre affina la sua voce per il pezzo iconico. Le risate contagiose di Gerwig, miscelate con l’entusiasmo contagioso degli altri attori che si alternano nel ruolo di Ken, creano un’atmosfera di pura alchimia creativa.

Ma non è tutto: dietro le quinte emergono momenti sfavillanti dietro l’iconica “battaglia” in spiaggia, che ha ulteriormente amplificato il desiderio dietro il misterioso e affascinante “I’m Just Ken”. Scoprite il dietro le quinte che ha rapito il mondo intero, esplorando il videoclip ufficiale su YouTube!

Il Cast eccezionale di Barbie illumina lo schermo accanto a Ryan Gosling e Margot Robbie

Nel cielo radioso delle stelle cinematografiche, Margot Robbie e Ryan Gosling brillano con intensità in “Barbie”, ma la costellazione di talenti che li circonda è altrettanto straordinaria. Un’assemblea di artisti eclettici si è riunita sotto i riflettori, compresi Will Ferrell, Connor Swindells, Nicola Coughlan, Emerald Fennell, Kate McKinnon, Michael Cera, America Ferrera e tanti altri. Questo cast multiforme, che sembra essere stato disegnato da un dipinto celestiale, porta un’impronta unica a ogni personaggio e promette di trasformare “Barbie” in un’avventura cinematografica senza precedenti.

La sinossi ufficiale del film cattura l’essenza del mondo incantato di Barbie: un luogo dove la perfezione regna sovrana, a meno che non ci si trovi ad affrontare una crisi esistenziale o si vesta i panni di Ken. In questo scenario, lo spettacolo è garantito, e il cast eclettico guiderà gli spettatori attraverso una storia che mescola realtà e fantastico in un abbagliante vortice di emozioni e avventure. Insieme a Ryan Gosling e Margot Robbie, il cast stellare danza in questa danza incantata, creando un’esperienza cinematografica che nessuno vorrà perdere.