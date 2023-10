Ryan Gosling non credeva di piacere: ecco cosa ha detto sulla sua performance con “I’m just Ken”!

By

l magico mondo di Barbie ha fatto breccia nel cuore degli spettatori di tutto il mondo grazie alla visione straordinaria di Greta Gerwig e al talento straordinario dell’attrice australiana Margot Robbie. Ma c’è un altro protagonista che ha contribuito a rendere questo film indimenticabile: Ryan Gosling nel ruolo di Ken.

Nel film, Gosling ha interpretato il personaggio di Ken in modo così coinvolgente che il suo nome è sulla bocca di tutti. Ma la sorpresa più grande è stata la reazione travolgente del pubblico al brano “I’m Just Ken“, interpretato da Gosling. Questa canzone è diventata un vero e proprio inno virale, catturando l’attenzione di appassionati di cinema e musica di tutto il mondo. Persino il carismatico attore canadese si è detto “surrealmente” colpito dalla sua popolarità.

Ryan Gosling non si spiega il successo del brano

Barbie si è rivelato un fenomeno cinematografico, conquistando il cuore degli spettatori in tutto il mondo e raggiungendo incassi stratosferici, superando il miliardo di dollari a livello internazionale, di cui ben 32 milioni provenienti dall’Italia. Questo successo non ha colto di sorpresa solo il pubblico, ma anche il talentuoso produttore musicale Mark Ronson, responsabile della colonna sonora del film.

Parlando con The Hollywood Reporter, Ronson ha confessato di essere rimasto stupefatto dal successo travolgente di “I’m Just Ken“, la canzone interpretata da Ryan Gosling. È stato impressionato dalla capacità di Gosling di catturare l’essenza del personaggio di Ken attraverso la musica. Inoltre, Ronson ha rivelato che Gosling si è offerto di cantare personalmente la canzone, dimostrando il suo impegno totale nel progetto. L’attore canadese è rimasto sempre informato sugli sviluppi della canzone, dimostrando una dedizione incredibile.

Dietro le quinte con il produttore: la verità su Ryan Gosling e ‘I’m just Ken'”

Il produttore di Barbie ha condiviso una visione unica di Ryan Gosling, rivelando che l’attore è tutto fuorché preda dell’isteria mediatica. Gosling ha sorpreso tutti con la sua modestia, dichiarando: “Questo è veramente surreale, non so veramente cosa dirti.” Questo commento mostra la sua umiltà e il suo rispetto per il successo ottenuto dalla canzone.

Il produttore ha anche sottolineato che Gosling è un vero musicista che ama la musica profondamente. Ha sottolineato quanto l’attore sia rimasto impressionato dal successo di “I’m Just Ken“. Inoltre, il riferimento a Slash dei Guns N’ Roses suonando la parte musicale del brano ha aggiunto una dimensione unica al progetto, mostrando l’entusiasmo di Gosling per la musica e il suo coinvolgimento nel processo creativo del film.