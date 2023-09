Ryan Gosling sarà in Doctor Who? Scottanti anticipazioni in arrivo!

Nel mondo delle serie TV, ogni tanto compare un rumor che scuote gli animi degli appassionati, e questa volta il nome coinvolto è nientemeno che Ryan Gosling. Da quasi un anno, i fan di Doctor Who hanno alimentato la speranza di vederlo come guest star nella prossima stagione, accanto a Ncuti Gatwa. L’attore canadese, noto per la sua versatilità e il suo talento, è da tempo un devoto fan dello show britannico, e alcuni indizi sembrano suggerire una possibile apparizione nella serie. La condivisione di questa notizia è stata inizialmente affidata al quotidiano The Sun, tuttavia, i portavoce ufficiali della BBC sono rimasti silenti, non rilasciando alcuna dichiarazione ufficiale al riguardo.

Russell T. Davies, il creatore della serie, ha giocato con l’entusiasmo dei fan dichiarando scherzosamente: “Se Ryan Gosling fosse davvero in Doctor Who, non sarei qui a parlare di questo. Sarei a Cardiff a bere un drink con il mio buon amico Ryan.” Nel frattempo, Ncuti Gatwa, che ha condiviso il set con Gosling per il progetto “Barbie”, ha rivelato: “Ricordo che si trovava nella mia roulotte e diceva: ‘Doctor Who è lo show più figo del mondo, amico!’. Io ero incredulo. Questa serie raggiunge davvero le persone in modo straordinario.”

Ncuti Gatwa in Doctor Who

Ryan Gosling e il trionfo di “Barbie” – Un successo che sfida ogni aspettativa

Ma oltre alle speculazioni su Doctor Who, Ryan Gosling sta vivendo un momento di grande successo grazie al film “Barbie”. Il talentuoso attore canadese ha dimostrato ancora una volta la sua abilità di trasformarsi in qualsiasi personaggio, conquistando il pubblico con la sua interpretazione impeccabile. “Barbie” ha superato ogni aspettativa, e Gosling è stato elogiato per la sua straordinaria performance.

Il film è diventato un fenomeno di critica e pubblico, consolidando la posizione di Ryan Gosling. L’attore è oggi ritenuto uno degli attori più apprezzati e versatili di Hollywood.

Il futuro sembra promettente per questa stella del cinema insomma! E i fan non possono fare altro che attendere con impazienza i prossimi progetti che ci riserverà.