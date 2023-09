Ryan Reynolds a cena con il regista di Deadpool 3: la foto “intima” fa sorridere i fan!

L’attesa per Deadpool 3 è alle stelle, ma una recente cena segreta tra il regista Shawn Levy, il carismatico Ryan Reynolds e la leggenda Hugh Jackman ha scatenato la furia degli appassionati. I fan erano già in fibrillazione, dato che la produzione del terzo capitolo era ormai a metà quando è stata bruscamente interrotta dagli scioperi a Hollywood.

Ma il vero scoop è arrivato attraverso i canali social di Levy, che ha condiviso un momento di assoluto fuoco tra i protagonisti di questo cineocomic dirompente. Questa cena ha sciolto le tensioni e ha lasciato intendere che, nonostante le turbolenze, Deadpool 3 sta per tornare più spietato e irresistibile che mai. Ancora nessuna data d’uscita confermata, ma l’attesa vale sicuramente la pena. Nel cast, oltre a Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ritroviamo volti noti come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al), e nuove reclute come Emma Corrin e Matthew Macfadyen, promettendo una scorpacciata di azione e umorismo come solo il Mercenario Chiacchierone sa fare.

Ecco la foto più chiacchierata del momento:

Da sinistra: Hugh Jackman, Shawn Levy e Ryan Reynolds

Ryan Reynolds e la carriera in ascesa

Ryan Reynolds è più di un attore, è una vera e propria icona di Hollywood. La sua carriera in costante ascesa ha lasciato il segno nella storia del cinema, grazie a una serie di ruoli indimenticabili. Da “Deadpool” a “Detective Pikachu“, passando per “Free Guy“, Reynolds ha dimostrato una versatilità straordinaria e un talento unico nell’interpretare personaggi che rimangono impressi nella mente degli spettatori.

Con “Deadpool”, Reynolds ha ridefinito il cinecomic portando sullo schermo un eroe politicamente scorretto e irresistibilmente divertente. Poi, con “Detective Pikachu”, ha conquistato i cuori di giovani e adulti dando voce al simpatico Pokémon giallo. Ma la sua carriera non si ferma qui; il suo impegno e la sua dedizione per l’arte dell’interpretazione sono evidenti in ogni nuovo progetto. Ryan Reynolds è senza dubbio un mito moderno del cinema, pronto a continuare a sorprenderci e a intrattenerci con il suo straordinario talento attoriale.

Deadpool, l’antieroe che ha fatto impazzire Hollywood

Deadpool è un personaggio dei fumetti creato dalla Marvel Comics. Il suo vero nome è Wade Wilson. Si tratta di un character noto per essere un antieroe, un mercenario dalle abilità eccezionali e dal senso dell’umorismo tagliente. Il personaggio è diventato estremamente popolare grazie alle sue caratteristiche uniche, che oggi hanno portato alla realizzazione addirittura di un terzo capitolo cinematografico.

L’antieroe è apparso in numerosi fumetti Marvel, ma è diventato particolarmente noto grazie a una serie di fumetti dedicati a lui, scritti da autori come Joe Kelly e Daniel Way. Inoltre, Ryan Reynolds ha interpretato Deadpool in una serie di film di grande successo prodotti dalla 20th Century Fox, contribuendo ulteriormente alla popolarità del personaggio sul grande schermo.