Saints Row: lo scrittore Greg Russo aggiorna sullo sviluppo del film

Non solo è un nuovo gioco di Saints Row è in fase di sviluppo oltre a Volition e THQ nordica, ma c’è un film di Saints Row nelle opere dello scrittore Greg Russo, la penna dietro l’imminente reboot di Mortal Kombat, così come il nuovo film di Resident Evil e una di FEAR.

Detto questo, come il nuovo capitolo della saga videoludica, non abbiamo sentito molto del film. Tuttavia, lo scrittore di cui sopra ha recentemente anticipato qualcosa ai fan in attesa del film, suggerendo che ci sono piani non solo per trasformarlo in un franchise, ma nel “prossimo folle franchise cinematografico”.

“Ieri ho avuto un’ottima sessione di scrittura con il maestro F. Gary Gray”, ha detto Russo mentre interagiva con un fan di Saints Row chiedendo un aggiornamento sul film. “Vogliamo fare di Saints il prossimo folle film in franchise. Molto amore è riversato in questo progetto. Speriamo di potervi dare altre notizie presto… è un buon momento per essere un fan di Saints.”

Qui sotto il tweet:

Yes! Had a great writing session yesterday with the master, F. Gary Gray. We want to make Saints the next insane film franchise. LOT of love going into this. Hopefully more news soon…it's a good time to be a Saints fan. @SaintsRow #getyourpurpleon https://t.co/NnEnQeEqnz — Greg Russo (@WriterRusso) February 8, 2020

Come puoi vedere, Russo anticipa che presto ci saranno altre notizie. Presto è ovviamente piuttosto vago, ma suggerisce che si possa santire qualcosa di nuovo su questo fronte, forse anche quest’anno.

L’adattamento è stato annunciato per la prima volta lo scorso aprile ed è in fase di sviluppo presso i Fenix ​​Studios, Occupant Entertainment e Koch Media di Gray. Nel frattempo, è diretto dal regista di Straight Outta Compton F. Gary Gray, che sembra la soluzione perfetta per portare il franchise sul grande schermo.

