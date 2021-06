Salma Hayek ricorda il provino per il ruolo di Trinity in Matrix come “imbarazzante”

Matrix 4 uscirà nei cinema entro la fine dell’anno e vedrà il ritorno di Keanu Reeves nei panni di Neo e Carrie-Anne Moss in quelli di Trinity.

Molte persone sanno che il ruolo di Trinity è andato quasi a Jada Pinkett Smith, ma la star non era l’unica altra attrice in lizza. Salma Hayek è stata anche una delle donne che è riuscita ad arrivare lontano nel processo di audizione per Trinity.

Recentemente, ha parlato con Pinkett Smith durante un episodio di Red Table Talk (tramite CB) e ha ricordato la sua audizione “imbarazzante”.

“Siamo stati fra i quattro finalisti per Matrix “, ha ricordato Hayek. “Avevamo superato molti ostacoli, provini e molte audizioni. Hanno portato questi coordinatori degli stunt dall’Asia. Era il test fisico. Sono flessibile e agile, ma sono pigra. Non sono mai andata veramente in palestra. Hanno detto: ‘Devi correre!’, ma non riuscivo nemmeno a fare il giro della stanza una volta. Ecco che arriva Jada, una macchina, magra e sexy! Oh mio Dio! Era così brava! È stato così imbarazzante! Era così in forma, era così concentrata, era così disciplinata. Era così capace. Era così gentile. E ho appena guardato questa donna e ho pensato tra me e me: ‘Ecco chi voglio essere da grande’.”

Le due donne hanno continuato concordando sul fatto che Moss fosse perfetta nel ruolo, con Pinkett Smith che ha aggiunto: “Dico sempre a Carrie-Ann che era perfetta per la parte“.

Hayek ha persino scherzato sul fatto che le Wachowski non l’hanno mai più chiamata mentre hanno scritto la parte di Niobe in Matrix Reloaded per Pinkett Smith: “Ogni volta che vado a fare scene d’azione, dico no. E’ meglio che inizi a sviluppare un po’ di resistenza e a fare un po’ di allenamenti, devo essere come Jada!”.

