Sam Neill sta tornando nel mondo di Jurassic Park e sta portando con sé un “vecchio amico”.

L’attore, che ha interpretato il Dr. Alan Grant in Jurassic Park e Jurassic Park III, riprenderà il suo ruolo di Jurassic World: Dominion. Sembra che stia tornando assieme ad un vecchio amico, come messo in evidenza dal suo post sui social, ovvero il cappello simbolo di Grant.

Questo segue un post di ieri in cui Neill ha confermato che avrebbe girato le scene come Grant per Dominion oggi. Su Twitter, comunque Neill ha stuzzicato i fan divendo che lui e le sue co-star avrebbero girato una scena intensa questa settimana dove avrebbero “affrontato ancora una volta i dinosauri”.

Potete dare un’occhiata al post qui sotto:

Jurassic World: Dominion uscirà nelle sale statunitensi l’11 giugno 2021, con Colin Trevorrow alla regia, su una sceneggiatura di Emily Carmichael e dello stesso Trevorrow, con soggetto di Derek Connolly, e con Patrick Crowley e Frank Marshall come produttori.

La fotografia sarà a cura di John Schwartzman, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Chris Pratt (Owen Grady), Bryce Dallas Howard (Claire Dearing), Justice Smith (Franklin Webb), Isabella Sermon (Maisie Lockwood), Laura Dern (Ellie Sattler), Jeff Goldblum (Ian Malcolm) e Sam Neil (Alan Grant).

