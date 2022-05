Sam Raimi a proposito di Spider-Man 4 e dei suoi piani per il film mai realizzato

In un’intervista con Rolling Stone, al regista Sam Raimi è stato chiesto cosa gli sarebbe servito per dirigere un sequel di Spider-Man 3, ora che Tobey Maguire è tornato nel ruolo in Spider-Man: No Way Home.

Raimi ha rivelato le quattro principali “domande a cui dovrebbe fosse data una risposta” per affrontare un quarto capitolo, le stesse quattro che gli hanno impedito di tornare oltre un decennio fa.

“Se ci fosse una grande storia lì, penso che sarebbe… il mio amore per i personaggi non è diminuito di un briciolo. Sarebbero le stesse cose che mi fermerebbero ora, quelle che mi hanno fermato al tempo: ‘Tobey vuole farlo? C’è un arco emotivo per lui? C’è un grande conflitto per questo personaggio? E c’è un degno cattivo che possiamo buttare nel mezzo?’. Ci sono molte domande a cui bisognerebbe rispondere. Se si potesse rispondere a queste domande, allora mi piacerebbe.”

Al regista è stato quindi chiesto cosa gli mancava di più del film Spider-Man 4 che non è mai stato realizzato. Il regista ha avuto due risposte: “il fantastico cameo che avevamo creato per Bruce Campbell“. Si diceva che l’attore avrebbe dovuto interpretare Mysterio, e stando a Raimi: “Quella era una delle possibilità“.

“Avevamo in mente anche altre cose, ma quella era una. E mi mancava Kraven il cacciatore. Stavamo per inserire quel personaggio nel nuovo film di Spider-Man. Ho sempre voluto vedere Kraven combattere Spider-Man sul grande schermo. Ho pensato che sarebbe stato davvero unico. È il cacciatore definitivo e Spider-Man è come la più agile preda. E volevo vedere Peter andare avanti come essere umano.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...