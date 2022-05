Sam Raimi racconta di quando propose a diversi studi un film su Thor assieme a Stan Lee

Sam Raimi è meglio conosciuto per il suo lavoro sul franchise di Spider-Man e La Casa, e ora il regista sta affrontando Doctor Strange in the Multiverse of Madness dei Marvel Studios.

Si scopre che, prima che dirigesse la sua trilogia di Spider-Man, il regista e Stan Lee andarono in giro a proporre un film su Thor nei primi anni ’90. Raimi ha recentemente avuto una discussione con Rolling Stone e ha rivelato l’esperienza di provare a realizzare un film di Thor.

“Sono stati fantastici. Abbiamo lavorato su una storia basata sulle sue storie di Thor, poi l’abbiamo portata in giro per presentarla ai diversi studi – e non potevo credere che all’epoca non considerassero [Lee] poi così tanto”, Raimi ha detto alla rivista. “Probabilmente era il 1991 o qualcosa del genere, ed è stato trattato come un semplice scrittore: ‘Oh, fantastico. Tu scrivi fumetti. Un grosso problema’. Ricordo di essere andato in otto diversi studi, e poi di aver guardato otto diversi fogli di rifiuto, dicendo: ‘Come potrebbero dire di no a questo?’. Dicevano cose come ‘Le persone sono un po’ permalose riguardo ai loro dei’ e io rispondevo: ‘Sì, ma non è come un’immagine religiosa. È il Dio del tuono!’. Ma non hanno capito.”

Come sappiamo, poi il progetto non andò in porto e si dovette aspettare fino al 2011 per vedere Thor al cinema, diretto da Kenneth Branagh. Quello che ci viene spontaneo chiederci è se qualcosa nel film di Branagh provenga da quell’idea di Sam Raimi. Penso non lo sapremo mai.

