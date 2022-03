Sam Raimi rivela che vorrebbe dirigere un film su Batman

In Spider-Man 2, Sam Raimi ha messo in scena una gag in rimando a Doctor Strange come cenno ai fan dei fumetti, quindi è giusto che dopo tutti questi anni sia al timone di Doctor Strange In The Multiverse Of Madness.

Il leggendario regista è tornato in azione per la prima volta da Il Grande e Potente Oz del 2013, mettendosi a preparare poi il sequel del debutto nel MCU di Benedict Cumberbatch dopo che il regista originale Scott Derrickson ha lasciato il progetto. Non sorprende che il personaggio che ha sfacciatamente anticipato nel 2004 sia quello che lo ha convinto a tornare alla Marvel.

“Ho sempre amato il suo fumetto e il primo film è stato realizzato in modo brillante”, dice di Strange.

Ma a quanto pare, quello non è l’unico personaggio dei fumetti a cui Raimi ha un affetto particolare. Se Batman è prevalentemente sotto la custodia di Matt Reeves in questo momento – con The Batman che sta ancora facendo importanti guadagni al botteghino e la serie spin-off diretta a HBO Max in arrivo – il Crociato Incappucciato sarebbe una vera attrazione per il regista.

“Ho sempre amato Batman. Se mai vedessi il Batsignal in aria, verrei di corsa”, ride. In effetti, sembra che ci sia un’intera lista di personaggi dei fumetti che fanno gola a Raimi. “Se sentissi quella risata profonda e gorgogliante provenire dall’oscurità, farei anche un passo timido indietro. E Spider-Man sarebbe davanti a Doctor Strange, ma non voglio metterlo in fondo alla lista!”

Per quanto riguarda l’amata trilogia originale di Spider-Man di Raimi, diversi personaggi – da Peter Parker di Tobey Maguire, a Doc Ock di Alfred Molina e Green Goblin di Willem Dafoe – sono stati tutti recentemente rianimati sul grande schermo in Spider-Man: No Way Home. Il regista è stato entusiasta di rivedere tutti e tre sotto i riflettori.

“Sono stato onorato”, dice. “È come se qualcuno avesse detto: ‘Hai presente i tuoi vecchi amici che sono morti? Abbiamo trovato un modo per riportarli indietro per un breve periodo’. Quasi come avere il potere del sole nel palmo della tua mano, eh?”

