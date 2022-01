Sam Raimi rivela la propria opinione circa Spider-Man: No Way Home

Sam Raimi, il regista della trilogia originale di Spider-Man della Columbia Pictures con Tobey Maguire, ha detto di aver visto il suo cast originale riprendere i loro ruoli in Spider-Man: No Way Home dello scorso anno.

In un’intervista esclusiva con Variety mentre promuoveva il film candidato all’Oscar “You’re Dead Hélène”, un cortometraggio horror live-action prodotto da Raimi, il regista ha parlato di com’è stato vedere Maguire, Willem Dafoe e Alfred Molina riprendere i loro ruoli iconici ancora una volta.

“È stato così divertente”, ha detto Raimi. “Adoro No Way Home e il pubblico con cui mi trovavo è impazzito. È stato delizioso vedere Alfred interpretare il suo ruolo come anche Willem Dafoe, è stato bello vedere questi personaggi arrivare al livello successivo. E Tobey è stato fantastico come sempre. La parola migliore che posso spendere è che è stato rinfrescante per me.”

Il film sui supereroi mostra Maguire alle prese con molti dei suoi più grandi nemici, tra cui Norman Osborn alias Green Goblin (Dafoe) e Otto Octavius ​​alias Doctor Octopus (Molina). Il successo di Spider-Man: No Way Home è innegabile, poiché l’unione di tre Peter Parker – Maguire, Tom Holland, Andrew Garfield – in tre iterazioni del supereroe ha continuato a raccogliere molti soldi al botteghino.

Nella sua sesta settimana di periodo al cinema, il sequel ha incassato ben 721 milioni di dollari al botteghino nazionale, attualmente è il quarto maggior incasso nazionale di tutti i tempi dietro Avatar (2009), Avengers: Endgame (2019) e Star Wars: Il risveglio della forza (2015).

Per quanto riguarda il prossimo progetto di regia di Raimi, il sequel di Doctor Strange, il regista non si è rivelato disposto a condividere dettagli. Ha condiviso incertezza circa il fatto se le riprese del film fossero terminate o meno, rispondendo alle notizie secondo cui il sequel interpretato da Benedict Cumberbatch avrebbe dovuto affrontare “riprese aggiuntive significative” a novembre.

“Vorrei sapere la risposta a questa domanda”, ha detto Raimi, rispondendo alla domanda se il film fosse completo. “Penso che abbiamo finito, ma abbiamo tagliato tutto. Stiamo iniziando a testare il film e scopriremo se c’è qualcosa che deve essere sistemato. Se qualcosa non è chiaro o posso apportare dei miglioramenti in questo breve lasso di tempo rimasto. Una cosa che so del team Marvel è che non si fermeranno. Continueranno a spingerlo finché non sarà il più vicino possibile ad essere eccezionale.”

Raimi ha anche sottolineato l’esperienza positiva che ha avuto lavorando con i Marvel Studios e il suo capo Kevin Feige.

“La Marvel è stata un’ottima squadra con cui lavorare”, ha continuato Raimi. “Penso che sia stata una sorpresa non sorprendente. Sono stati davvero di supporto, tutti loro, a cominciare dai vertici con Kevin Feige, fino alle squadre con cui lavorano. Sono super professionali e mi hanno supportato in ogni fase del processo.”

