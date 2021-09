Sam Raimi sul perché è tornato al cinema targato Marvel dopo l’accoglienza di Spider-Man 3

Ad un certo punto con Spider-Man 3 del 2007, la conclusione della trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, Peter Parker (Tobey Maguire) si traveste da una sorta di incarnazione visiva emo e jazz e si pavoneggia per strada.

Per certi versi, questa non è stata una scelta sorprendente per Raimi; sin dalla sua trilogia di Evil Dead, il regista è stato interessato a fondere la commedia imprevedibilmente sciocca con i generi più seri come l’horror, ma questa scelta, insieme all’apparizione frettolosa del film di Venom ha portato a forte derisione di massa.

La gente non ricorda Spider-Man 3 molto gentilmente; un destino sfortunato dato quanto acclamati siano i primi due film di Raimi.

Allora perché, dopo tutta questa negatività, Raimi vorrebbe tornare nel mondo del cinema di supereroi Marvel? Molte cose sono cambiate da quando Raimi ha realizzato quei film, inclusa la costruzione di un intero dannato universo cinematografico. Anche così, come ha detto Raimi in un’intervista per Nightbooks, insieme al regista David Yarovesky, la ferita provocata da Spider-Man 3 è ancora viva, ma per fortuna non abbastanza.

Raimi ha parlato francamente delle sfide mentali affrontate quando ha considerato il ritorno al cinema Marvel, e perché alla fine quelle sfide lo hanno motivato.

“Non sapevo che avrei potuto farlo di nuovo, essendo stato il regista di Spider-Man 3. Internet si stava innervosendo e alla gente non piaceva quel film, e sicuramente me lo hanno fatto sapere. Quindi, è stato difficile riprendere, ma poi ho scoperto che c’era modo con Doctor Strange 2. Il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Stanno cercando un regista alla Marvel per questo film e il tuo nome è venuto fuori. Saresti interessato?’. E ho pensato: ‘Mi chiedo se potrei ancora farlo’. Sono davvero esigenti. Così ho pensato: ‘Beh, questo è un motivo sufficiente’. Mi è sempre piaciuto molto il personaggio di Doctor Strange. Non era il mio preferito, ma era tra i preferiti. Ho adorato il primo film, penso che [il regista] Scott Derrickson abbia fatto un lavoro meraviglioso, un lavoro incredibile. Quindi, ho detto: ‘Sì’. Hanno lasciato il personaggio in un momento fantastico per raccontare una storia. Non pensavo che avrei fatto un altro film di supereroi ma è successo.”

Raimi ha anche parlato di un’indennità e dell’amore per l’improvvisazione sul suo set di Doctor Strange 2, una decisione apparentemente strana dato il budget, la posta in gioco e il controllo in gioco in questo tipo di film. Ma come ha spiegato Raimi, ogni volta che un attore si mette davanti a una telecamera, è improvvisazione, quindi perché non osare?

“È sempre un’improvvisazione, anche solo nel cominciare, quindi non la penso nemmeno come [una scelta specifica]. L’attore porta quello che porta. Questa è la loro improvvisazione. Questo è il ruolo. Certo, Scott Derrickson ha creato una base molto solida con grandi personaggi, storia e immagini, con Benedict Cumberbatch, ma comunque è una nuova storia. Ogni volta che l’attore si mette davanti alla telecamera fa tutto da zero. Quindi solo per me, perché questo è il mio punto di vista, un’altra improvvisazione, un tocco diverso, qualcosa di inaspettato, qualcosa lanciato all’attore per fargli rispondere dal vivo davanti alla telecamera è eccitante. È solo una continuazione dello stesso processo.”

