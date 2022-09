Sam Rockwell amerebbe tornare nel ruolo di Justin Hammer in Thunderbolts

I Marvel Studios hanno finalmente svelato la formazione ufficiale dei Thunderbolts del MCU al D23 Expo di quest’anno. Durante l’evento, è stato confermato che il team sarà composto da sette membri, vale a dire Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Taskmaster, Ghost, US Agent e Val.

Nonostante questa rivelazione, molti hanno teorizzato che questa non sia l’unica formazione dei Thunderbolts, con alcuni che hanno sottolineato che personaggi del calibro di Abominio e Zemo sarebbero stati inclusi. Un altro potenziale candidato su cui i fan hanno ipotizzato è il potenziale ritorno di Justin Hammer da Iron Man 2.

Dopo essere stato sconfitto da Iron Man e War Machine nel sequel del MCU, Hammer è stato mandato in prigione. Da allora, il personaggio è apparso per l’ultima volta in un esilarante cameo in Marvel One-Shot: All Hail the King.

Ora, una nuova intervista l’attore ha offerto grandi speranze sul potenziale ritorno di Hammer nel MCU. Sam Rockwell, che ha interpretato Justin Hammer in Iron Man 2, si è seduto con The Playlist per parlare di un possibile ritorno nel Marvel Cinematic Universe.

Durante l’intervista, la fonte ha sottolineato che ci sono diversi progetti MCU in cui Hammer potrebbe tornare nella Fase 5, ovvero Armor Wars e Thunderbolts. Quando gli è stato chiesto se fosse interessato a un ritorno, Rockwell ha ammesso apertamente di esserlo chiedendo anche all’intervistatore che cos’è “Thunderbolts”.

“Sì, decisamente. Thunderbolt… chi c’è adesso in quel film? Quello non è War Machine… è qualcun altro?”

The Playlist ha poi sottolineato che Thunderbolts è un film incentrato su una squadra di cattivi, a cui Rockwell ha risposto con curiosità: “Oh, wow”, dicendo che gli piacerebbe far parte del film. Quando la fonte ha espresso la sua eccitazione nel vedere Justin Hammer apparire di nuovo nel film, Rockwell ha condiviso che gli piacerebbe anche farlo, affermando anche che il suo personaggio è “un vero Lex Luthor”.

