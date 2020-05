Sam Witwer ritiene Gli Ultimi Jedi una bella pellicola ma non in bel film di Star Wars

Il doppiatore di Star Wars, Sam Witwer, è l’ultimo a partecipare al dibattito sulla trilogia sequel di Star Wars, sostenendo che Rian Johnson non ha fatto i suoi compiti a casa quando ha scritto e diretto Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Discutendo del ruolo de Gli Ultimi Jedi nella trilogia, Witwer ha detto ai fan su Twitch durante uno stream di Star Wars Battlefront II che:

“Gli Ultimi Jedi, per me, sembrava un film realizzato da un ragazzo che non aveva ancora fatto i compiti a casa”, ha continuato spiegando: “Penso che Rian Johnson sia una persona di talento, ma Bruce Lee non ha sviluppato il Jeet Kune Do senza prima imparare il Kung Fu. E per me non ha spiegato perché Luke non abbia aiutato sua sorella.”

Witwer ha doppiato vari personaggi nella galassia di Star Wars dal 2008, e ha prestato la voce a Maul in Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels e Solo: A Star Wars Story. Sebbene Witwer avesse crediti sia ne Il RIsveglio della Forza che in L’Ascesa di Skywalker, ha lasciato fuori Gli Ultimi Jedi.

Mentre Witwer ha dato la sua sensazione sul film di RIan Johnson, ha accettato che quella pellicola ha ancora un sacco di fan.

“Ragazzi, ovviamente si tratta solo della mia opinione, ci sono davvero tante cose che mi sono piaciute, a livello cinematografico, de Gli Ultimi Jedi. Solo che non vanno bene per Star Wars. Non penso abbia studiato a dovere. Le tematiche, i personaggi. Se lo prendessi come film a sé stante, se non sapessi chi siano gli Jedi, chi sia Luke e quello che rappresenta, ci sono dei momenti appassionanti. E se a voi appassiona è fantastico.”

