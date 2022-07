Samaritan: ecco il trailer del film in cui Sylvester Stallone interpreta un super-eroe in pensione

Prime Video pubblica il trailer del loro prossimo film Samaritan, che vede Sylvester Stallone nei panni di un supereroe in pensione che fa amicizia con un bambino.

Il trailer ufficiale di Samaritan mostra il supereroe di Sylvester Stallone che esce dal suo nascondiglio. Il film presenta il tre volte candidato all’Oscar nei panni di un supereroe in pensione che viene trascinato fuori dalla sua vita solitaria quando fa amicizia con un ragazzino, di nome Sam, interpretato Javon “Wanna” Walton, che è scioccato nell’apprendere che l’eroe vigilante di Granite City è sopravvissuto all’incendio scoppiato dopo la sua battaglia culminante con il suo rivale, Nemesis, 20 anni fa.

Il film è stato diretto dal regista di Overlord, Julius Avery, su una sceneggiatura dello sceneggiatore di Escape Room, Bragi F. Schut, e il resto del cast include Pilou Asbæk, Moises Arias, Dascha Polanco e Martin Starr, che interpreta l’insegnante di Peter Parker, il signor Harrington, nei film di Spider-Man del MCU.

Qui sotto potete vedere il trailer del film:

Il tredicenne Sam Cleary (Javon “Wanna” Walton) sospetta che il suo misterioso e solitario vicino Mr. Smith (Sylvester Stallone) sia in realtà una leggenda sotto copertura.

Vent’anni fa, il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, è stato dichiarato morto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco. In molti credono che Samaritan sia morto nell’incendio ma altri in città, come Sam, sperano che sia ancora vivo.

Con l’aumentare delle azioni criminali e la città sull’orlo del caos, Sam decide di convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvarli dalla rovina.

Samaritan dal 26 agosto su Prime Video.

