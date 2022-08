Samaritan: Sylvester Stallone parla del film e della metafora racchiusa in esso

Samaritan di Sylvester Stallone arriverà su Prime Video questa settimana, segnando la prima volta che la superstar interpreta un ruolo da protagonista in un film di supereroi.

Il film è una visione cruda e più oscura degli universi di supereroi rispetto a quanto i fan potrebbero essere abituati dopo un decennio di dominio del Marvel Cinematic Universe, e sembra che questo sia ciò che ha attratto Stallone al ruolo.

L’attore, i cui personaggi in film come Rocky, Rambo e Demolition Man hanno comunque sfiorato il confine del superumano, ha colto l’occasione per essere il protagonista di Samaritan e l’ha usata per umanizzare e smitizzare un po’ il concetto di supereroe.

Nel film, Stallone interpreta un uomo riservato che si guadagna da vivere raccogliendo la spazzatura, riparando vecchie macchine e vendendole a scopo di lucro. Il retroscena è che questo è un mondo in cui una volta c’erano una coppia di esseri superpotenti – un eroe e un cattivo – ed entrambi sono scomparsi la stessa notte, anni prima, dopo aver combattuto la loro battaglia finale. Così, quando la città inizia a precipitare nel caos, con bande criminali che emulano il cattivo Nemesis, il misterioso “Joe” è chiamato a riprendere a pattugliare le strade… anche se non vuole proprio farlo.

“Ho pensato: ‘beh, come ci sbarazziamo di tutta questa violenza e della paura?'”, ha detto Stallone durante una conferenza stampa la scorsa settimana. “Quindi nei film interpreto questo personaggio mitico. Ma alla fine, e dico alla gente, capisce che deve prendersi cura di te stesso, ecco di cosa si tratta. Quindi Samaritan è una specie di racconto di ammonimento, che racconta come quando ti sbarazzi del tuo essere un eroe, e dopo capisci che forse ne avevi davvero bisogno. Capisci di averlo abbandonato perché semplicemente non er pronto ad assumerti le responsabilità di essere un eroe.”

Stallone ha sottolineato che il retroscena presentato all’inizio di Samaritan dona tutte le informazioni circa tutto ciò che accade dopo, facendo notare che all’inizio del film, il suo personaggio sta facendo del suo meglio per rimanere totalmente nascosto, lontano dall’indossare un’armatura e imbarcarsi in sanguinose battaglie da supereroi.

“In questo caso particolare, Samaritan ha avuto un problema personale che non poteva affrontare, ed è per questo che è scomparso. Ha pensato, ok, devo pensare al più anonimo dei lavori per nascondermi, lo spazzino. Nessuno presta attenzione a queste persone. Eppure quando ci pensi, senza di loro, saremmo in grossi guai. Quindi ci sono tutte queste metafore.”

