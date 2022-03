Samuel L. Jackson difende i film Marvel dalle critiche dei registi: “I film sono film”

Samuel L. Jackson si è prodigato per difendere l’arte dei film Marvel.

L’attore è apparso in “The View” per la 20a volta nella sua storia il 10 marzo e ha elogiato il Marvel Cinematic Universe dicendo che le critiche sui film mancassero di profondità.

“I film sono film”, ha detto Jackson, tramite The Wrap. “Quelli sono i film che andavo a vedere da bambino. E l’abilità artistica di fare un film è qualcosa che è stato un mistero per così tanto tempo. Fare film non è più un mistero adesso, tutti sanno come farlo. I bambini sanno come farlo coi loro telefoni. Quindi è facile per [grandi registi] ignorare, solo perché le persone non vedranno i loro film.”